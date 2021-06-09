انت الان تتابع تفاصيل خبر للعمل فورا بشركة فاين الصحية القابضة برواتب مجزية تصل إلى 9000 جنيه والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة فاين الصحية القابضة كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة كافة أنواع الورق الصحي، عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورا بفروع الشركة برواتب مجزية تبدأ من 3000 جنيه، وتصل إلى 9000 جنيه، ونتابع الآن على مصر فايف عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة فاين الصحية القابضة

مطلوب فنيين صيانة كهربائية، للعمل فورا بأكتوبر بالمنطقة الصناعية الرابعة، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن دبلوم أو معهد صناعي وخبرة في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات، بمرتب يبدأ من 8000 جنيه إلى 9000 جنيه حسب الخبرة. مطلوب سائقين رخصة مهنية للعمل بموقع الشركة بمسطرد بالقليوبية، ويشترط مؤهل متوسط ورخصة درجة أولي وثانية، براتب يبدأ من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و العمل 8 ساعات، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية للأسرة واجتماعية، واشتراكات بالجيم، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل للقاهرة والجيزة، وللراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة التقديم بالرابط التالي “وظائف شركة فاين الصحية القابضة“.