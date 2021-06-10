للسعوديين.. شروط التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

مستشفى الملك خالد للعيون يعلن وظائف شاغرة، لذلك تشهد محركات البحث نسبة بحث مكثفة عن الوظائف المتاحة التي تم الإعلان عنها من قبل هذه المستشفى، حيث تعد هذه الوظائف بمثابة فرصة لجميع المتقدمين والراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، وحرصا من موقعنا على تقديم جميع المعلومات الجديدة وكافة الأمور الهامة التي يتم البحث عنها بشكل مستمر، سوف نقدم لكم اليوم الوظائف المتاحة التي تم الإعلان عنها من قبل مستشفى الملك خالد للعيون.

شروط التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد للعيون

تم الإعلان من قبل مستشفى الملك خالد للعيون عن عدد من الوظائف المتاحة في الأيام القليلة الماضية، حيث قامت بتوفير حوالي 12 فرصة عمل لجميع المؤهلات من خريجي الدبلوم فيما أعلى، حيث أعلنت المستشفى أنها بحاجه إلى إداريين وأطباء وممرضين أيضاً، مع العلم أن هذه الوظائف للمواطنين السعوديين فقط، حيث أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا يمكن للمقيمين التقدم لهذه الوظائف.

الوظائف المتاحة في مستشفى الملك خالد للعيون

يتم البحث كثيرا من قبل عدد كبير من المواطنين السعوديين من خريجي المؤهلات المطلوبة عن الوظائف المتاحة التي تم الإعلان عنها من قبل المستشفى، لذلك سوف نذكر لكم الآن الوظائف المتاحة في مستشفى الملك خالد للعيون:-

مطلوب اطباء تخدير، اطباء باطنى.

مطلوب اخصائي حيوي.

وأيضا مطلوب استشارى عيون أطفال.

أخصائي تمريض.

مطلوب اخصائي اعتماد.

أخصائي جودة.

مطلوب الأمن السيبراني، يفضل حملة الماجستير في علوم الحاسب أو نظم المعلومات أو هندسة الحاسب وما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين لحملة الماجستير، والخبرة لحملة البكالريوس لا تقل عن 6 سنوات.

فني تمريض.

مطلوب منسق الأبحاث السريرية، ومحلل بيانات.

مطلوب منسق مراجعة الاستخدام.

والجدير بالذكر أن التقديم على هذه الوظائف متاح حتى استكمال الأعداد المطلوبة.