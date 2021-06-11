مئات الوظائف الخالية بشركة قسطور مصر للصناعة والتجارة للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، كبرى الشركات الرائدة في جال تصنيع وإنتاج مختلف أنواع المركبات التجارية من أوتوبيسات قسطور المميزة وغيرها من المركبات، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف وفرص العمل الشاغرة بالشركة للمؤهلات المتوسطة، برواتب مجزية تبدأ من 2500 جنية إلى 3500 جنية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل وشروط الوظائف المطلوبة.

وظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

مطلوب عدد 50 فني لحام. مطلوب عدد 50 فني دوكو سيارات. مطلوب عدد 30 فني خراطة. مطلوب عدد 30 فني برادة وتجميع. مطلوب عدد 30 فني تشطيبات فيبر أوتوبيسات.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف شركة قسطور مصر

للراغبين يشترط مؤهلات متوسطة وان لا يزيد السن عن 40 سنة، وتوفر الشركة للعاملين بها تأمينات طبية واجتماعية وحوافز شهرية وحوافز إنتاج وزيادات سنوية، ويومين اجازة، والراتب يبدأ من 2500 جنية إلى 3500 جنية حسب الخبرة، بالإضافة إلى توفير وسائل انتقال إلى القاهرة والشرقية والعاشر من رمضان، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة ثم تسجيل راغبي العمل.