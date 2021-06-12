فرص عمل بمجموعة مطاعم موري سوشي انترناشيونال للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة مطاعم موري سوشي انترناشيونال عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة، للعمل فورا بفروع المجموعة برواتب مجزية تبدأ من 2200 إلى 3200 جنية، وننشر الآن تفاصيل الوظائف وطرق التقدم على مصر فايف.

وظائف مجموعة مطاعم موري سوشي

مطلوب ويتر، ويشترط مؤهل متوسط أو عالي، براتب يبدأ منة 2700 جنيه إلى 3000 جنيه، للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب مساعد ويتر، مؤهلات متوسطة، براتب يبدأ من 2200 جنيه إلى 2500 جنيه وقابل للزيادة. مطلوب شيفات جميع التخصصات، ويشترط مؤهل متوسطة أو عالي، خبرة في مجال العمل وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، براتب يبدأ من 2900 جنيه إلى 3200 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف أن لا يقل المؤهل عن متوسط، ويفضل أصحاب الخبرات في نفس مجال العمل وان لا يزيد السن عن 35 سنة، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومرتبات مجزية وبدل انتقال لمناطق أكتوبر والتجمع، والعمل 8 ساعات بالقاهرة والجيزة، وللراغبين في التقدم لشغل الوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة في النموذج التالي “وظائف مجموعة مطاعم موري سوشي انترناشيونال“.