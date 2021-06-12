انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف وزارة الكهرباء 2021.. الكهرباء تعلن عن فتح باب التعيين والتخصصات والشروط المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل وظائف وزارة الكهرباء 2021 في إعلانها الثاني لهذا العام، وذك للعمل في محطات توليد الكهرباء النووية، كما ننشر الوظائف المطلوبة والشروط اللازمة، على أن يتم التقديم بدايةً من اليوم الأحد 13 يونيو ولمدة 3 أسابيع.

وظائف وزارة الكهرباء 2021 وخطوات التقديم

وللتقديم في وظائف الكهرباء يتطلب اتباع الخطوات الثلاثة التالية:

أولاً: سحب الملف أولاً والموجود ف هيئة المحطات النووية، في مقرها الكائن بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر 4 طريق النصر.

ثانياً: يلزم تقديم أصل وأربع نسخ من الأوراق المطلوبة ومرفق بها صوة شخصية حديثة.

ثالثاً: يستلزم تقديم شهادة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.

الشروط المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء 2021

أن لا يزيد السن عن 45 سنة لوظائف الدرجة الأولى.

أن لا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية.

أن لا يزيد السن عن 35 سنة في وظائف الدرجة الثالثة و4، و5.

الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

أن يكون التقدير جيد.

أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي.

أن يجيد اللغة الإنجليزية.

اقرأ أيضاً:

التخصصات المطلوبة للتعيين في وظائف الكهرباء 2021