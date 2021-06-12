- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف وزارة الكهرباء 2021.. الكهرباء تعلن عن فتح باب التعيين والتخصصات والشروط المطلوبة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعي مصر فايف تفاصيل وظائف وزارة الكهرباء 2021 في إعلانها الثاني لهذا العام، وذك للعمل في محطات توليد الكهرباء النووية، كما ننشر الوظائف المطلوبة والشروط اللازمة، على أن يتم التقديم بدايةً من اليوم الأحد 13 يونيو ولمدة 3 أسابيع.
وظائف وزارة الكهرباء 2021 وخطوات التقديم
وللتقديم في وظائف الكهرباء يتطلب اتباع الخطوات الثلاثة التالية:
أولاً: سحب الملف أولاً والموجود ف هيئة المحطات النووية، في مقرها الكائن بميدان رابعة العدوية في مدينة نصر 4 طريق النصر.
ثانياً: يلزم تقديم أصل وأربع نسخ من الأوراق المطلوبة ومرفق بها صوة شخصية حديثة.
ثالثاً: يستلزم تقديم شهادة المؤهل وصورة بطاقة الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية.
الشروط المطلوبة في وظائف وزارة الكهرباء 2021
- أن لا يزيد السن عن 45 سنة لوظائف الدرجة الأولى.
- أن لا يزيد السن عن 40 سنة بالنسبة لوظائف الدرجة الثانية.
- أن لا يزيد السن عن 35 سنة في وظائف الدرجة الثالثة و4، و5.
- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.
- أن يكون التقدير جيد.
- أن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي.
- أن يجيد اللغة الإنجليزية.
اقرأ أيضاً:
التخصصات المطلوبة للتعيين في وظائف الكهرباء 2021
- مهندسين
- خريجي علوم
- محامين.
- أطباء.
- ممرضين.
- محاسبين.
- باحث قانوني.
- أخصائي أمن.
- خصائي شؤون إدارية.
- أخصائي علاقات عامة.
- مترجم.
- فني مساحة.
- فني سلامة صوحة.
- سكرتارية.
- سائقين.
- عمال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف وزارة الكهرباء 2021.. الكهرباء تعلن عن فتح باب التعيين والتخصصات والشروط المطلوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.