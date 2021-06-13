رابط التقديم في وظائف القوات البرية الملكية سلاح إشارة عام 1442

وظائف الدفاع السعودي 2021، حيث يستعلم الكثير من المواطنين عن رابط التسجيل في وظائف الدفاع السعودي الذي يعد من أهم الروابط التي يتم البحث عنها خلال هذه الفترة، حيث يعتبر رابط وظائف القوات البرية الملكية في السعودية من الروابط الإلكترونية الهامة عند التسجيل، وخاصة بعد إعلان وزارة الدفاع السعودي عن توفير وطرح عدد من الوظائف الخالية لديها، ومن خلالها يستطيع جميع الأفراد التقديم الي هذه الوظائف في حالة توافر شروط التقديم، وسوف نوضح لكم رابط التسجيل الرسمي بوظائف القوات البرية الملكية السعودية 2021.

موعد التقديم في وظائف القوات البرية الملكية 2021

يبدأ التقديم في وظائف القوات البرية بسلاح الإشارة بداية من يوم الأحد والذي يوافق يوم 13 يونيو 2021 ويوافق يوم 3 ذي القعدة 1422 ويستمر التقديم الخاص بطلبات الأفراد لمدة تصل الي أسبوع أي حتى يوم الخميس والذي يوافق يوم 24 يونيو من هذا الشهر والذي يوافق يوم 9 ذي القعدة 1442هـجرياً.

شروط التقديم في وظائف القوات البرية بسلاح الإشارة

يسمح بالتقديم لجميع الأفراد ولكن في حالة توافر الشروط المحددة من قبل وزارة الدفاع السعودية، والشروط كالتالي:

لابد وأن يكون صاحب التقديم سعودي الجنسية من حيث المنشأ “أب وأم”.

يشترط أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية أو العلمية والتي تعد مطلوبة في وظائف الدفاع السعودي 1442 بالسلاح الخاص وهو سلاح الإشارة.

يحب أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية التي يتم إجرائها مع كل متقدم.

لا تشترط الوظائف المطلوبة ضرورة توافر الخبرة وذلك لجميع الوظائف ولكن تبقي الأولوية في الاختيار لمن يمتلك خبرة في المجالات المطلوبة.

رابط التقديم في وظائف القوات البرية الملكية بسلاح الإشارة

يتوفر التقديم في الوظائف الخالية بالقوات البرية الملكية في الموعد المحدد للتقديم علي أن يتم التقديم من خلال البوابة الإلكترونية التالية وهي بوابة القوات البرية، ومن خلال ذلك الرابط يتم التقديم لجميع الوظائف المطلوبة.