بمكافآت تصل لـ11 ألف ريال.. السوق المالية السعودية تفتح باب التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

هيئة السوق المالية السعودية أعلنت عن فتح باب التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين بمكآفات مالية قيمة ومزايا عديدة، وذلك في 5 تخصصات أساسية، مقابل عدد من الشروط، على أن يُتاح التقديم في البرنامج لمدة 21 يومًا.

في السطور القليلة المقبلة، سنتعرف على تفاصيل الإعلان الجديد من السوق المالية السعودية ، والتي ستمثل منفذًا جديدًا يساعد في المخطط الطموح للقضاء على البطالة، والذي يتماشى مع توجه السلطات السعودية فيما يُعرف بـ رؤية المملكة 2030 .

هيئة السوق المالية السعودية .. برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

طرحت السوق المالية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا، برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين ، وذلك إيمانًا منها بالمسؤولية المجتمعية الواقعة على عاتقها.

ويهدف البرنامج بالأساس إلى رفع المستوى المعرفي والمهارات في مختلف الجوانب النظامية والفنية، في مجال الأوراق المالية بالنسبة للخريجين، بغية إيصالهم إلى مستوى يتيح لهم تعزيز الفرص في الحصول على وظائف داخل قطاع السوق المالية لاحقًا.

وكما أسلفنا، أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم، للالتحاق في برنامج تأهيل الخريجين ، على أن تكون مدة التدريب عام كامل (12 شهرًا).

أما عن التخصصات المطلوبة، فمن الضروي أولًا أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس والماجستير أو الدبلوم العالي، في التخصصات التالية:

المالية

القانون

المحاسبة

الإدارة (وذلك في مجال إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية، الموارد البشرية، العلوم الاكتوارية، التدقيق الداخلي).

وسائل التدريب والقيم المرجوة

وفق الموقع الرسمي للهيئة على الشبكة العنكبوتية، فإن الوسائل المتبعة في التدريب تشمل 7 وسائل أساسية، وهي:

التدريب على رأس العمل أو ما يُعرف اختصارًا بـ ( O.J.T ) .

تنفيذ التدوير الوظيفي.

توفير التوجيه والإرشاد الشخصي المباشر.

المشاركة في برامج وحلقات التدريب الداخلي.

الاشتراك فيما يُطرح من حلقات تعليمية ومناقشات مع ذوي الخبرات.

الاشتراك في الاجتماعات.

تقديم العروض.

وتحاول الهيئة استقطاب المتميزين من الخريجين المتفوقين الذين تتوافر لديهم القيم الآتية:

الرغبة الحقيقية في التطوير.

السعي من أجل الإبداع والتميز.

التواصل والمشاورة مع أقرانهم ومدرائهم.

الاهتمام بالمجتمع.

إبداء القدرة على تحمل المسؤولية والالتزام بالتكليفات.

مزايا البرنامج التدريبي

وحول برنامج تأهيل الخريجين والمتفوقين المقدم من قبل هيئة السوق المالية السعودية ، فهو يوافر العديد من المزايا وهي كالتالي:

الحصول على مكافأة شهرية مميزة، وفقًا للدرجة العلمية على أن تكون للحاصلين على درجة البكالوريوس 8500 ريال سعودي، ولـ حملة الماجستير أو الدبلوم العالي 11000 ريال سعودي.

تتيح الهيئة التسجيل في التأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتدربين.

كما توفر تأمين صحي مميز للمتدرب وأسرته.

السماح للمتدربين بحضور دورات تدريبية في داخل الهيئة.

بالإضافة إلى ذلك تقدم السوق المالية تعويضًا عن رسوم بعض الشهادات المهنية.

يكتسب المتدرب في نهاية الفترة التدريبية مهارات وخبرات رائعة في مجال السوق المالية.

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شروط التقديم في برنامج التدريب

وحول شروط التقديم في برنامج تدريب وتأهيل الخريجين المتفوقين ، فقد طرحت هيئة السوق السعودية جملة من الضوابط فيما يلي:

أن يكون المتقدم متفرغًا بشكلٍ تام.

ينبغي أن يكون المتقدم للتدريب سعودي أو سعودية الجنسية.

من الضروري أن تكون شهادة البكالوريوس أو الماجستير أو الدبلوم العالي في التخصصات المطلوبة سالفة الذكر، صادرة أو معتمدة من قبل وزارة التعليم السعودية ، مع جواز تقديم خطاب رسمي مختوم من قبل الجامعة موضح بها تاريخ التخرج والحصول على الشهادة.

أما عن عمر المتقدم للتدريب فلا ينبغي أن يزيد عن 27 عامًا بالنسبة للحاصلين على البكالوريوس، على أن لا يكون قد مضى أكثر من عامين من تاريخ التخرج، كما لا يجب أن يتجاوز 30 عامًا بالنسبة للحاصلين على الماجستير أو الدبلوم العالي، بشرط أن لا يكون قد مر أكثر من عام من تاريخ التخرج.

وبالنسبة لمستوى اللغة الإنجليزية، فينبغي أن يكون وفقًا للتقييمات والدرجات الموضحة في الصورة أدناه:

التقدم بنتائج اختبار القدرات العامة أو اختبارات القدرات للجامعيين والمعتمد من قبل المركز الوطني للقياس .

وأخيرًا اجتياز المقابلة الشخصية من قبل إدارة الهيئة.

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رابط التقديم في برنامج هيئة السوق المالية السعودية

كشفت إدارة السوق المالية في بلاد الحرمين عن أن التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين متاحًا بدءًا من اليوم الأحد 3 ذو القعدة 1442 هـ الموافق لـ 13 يونيو 2021 م ، وحتى الأحد 24 ذو القعدة 1442 هـ الموافق لـ 4 يوليو 2021 م ، على أن يتم التقديم عبر رابط قسم التوظيف داخل الهيئة وخلال المدة المذكورة قبل إغلاق فرصة التقديم.

الخاتمة

طرحنا خلال السطور السابقة تعريفًا بالإعلان الجديد عن فتح باب التقديم في برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين المطروح من قبل هيئة السوق المالية السعودية ، ومزايا التدريب والمكافآت المقدمة، إضافة إلى شروط التقديم في البرنامج التدريبي والمدة المخصص للتقديم، واختتمنا بعرض رابط التقديم في البرنامج.