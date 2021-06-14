اعلان وظائف وزارة الكهرباء 2021 وشروط وطريقة التقديم بالكهرباء والطاقة

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محمد سياف - ابو ظبي - اعلان وظائف وزارة الكهرباء حيث أعلنت الكهرباء والطاقة عن فتح باب التعيينات بهيئة المحطات النووية فقد جاء ذلك في الإعلان رقم 2 لعام 2021 بتاريخ 11 يونيه لعام من العام الجاري. وأوضحت وزارة الكهرباء من خلال هذا الإعلان جميع التخصصات المطلوبة بأعداد الموظفين المطلوبين في كل وظيفة، كما أوضحت أيضا طريقة التقديم التي سنوضحها إليكم خلال هذه المقالة بكل التفاصيل.

اعلان وظائف وزارة الكهرباء 2021 والتخصصات المطلوبة

جاء الإعلان شاملا عددا كبيرا من التخصصات الشاغرة داخل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وشمل التخصصات الآتية:

مهندسين في تخصصات مختلفة منها مهندسين وقاية، أجهزة، تخطيط، تشغيل، صيانة، اتصالات، جودة، مفتش حماية، حاسبات، مفتش أمان، مهندس تدريب عام، مواد وكواشف، تشغيل أنظمة، إخصائي قياس، إخصائي فيزياء، وكذلك تخصصات أخرى.

خريجي كلية العلوم.

محامين بالوظائف القانونية.

أطباء بالوظائف الطبية.

محاسبين بوظائف المال.

وظائف تنمية إدارية إخصائي امن، باحث قانوني، إخصائي علاقات عامة، وشئون إدارية، مترجم.

مندوبين امن بالوظائف المكتبية.

الوظائف الفنية ممرض، فني مساحة، سائقين، فني سلامة صحة، سكرتارية، عمال.

طريقة التقديم بالوظائف الشاغرة بالكهرباء والطاقة

أعلنت هيئة الكهرباء والطاقة خلال هذا الإعلان عن طريقة التقديم للوظائف الشاغرة وكذلك موعد انتهاء التقديم حيث صرحت بأن التقديم متاح خلال ثلاث أسابيع من تاريخ إعلان الوظائف المذكور كما أن طريقة التقديم تكون عن طريق التوجه إلى مبني الهيئة بالعنوان الآتي: 4 طريق النصر- ميدان رابعة العدوية- مدينة نصر/ القاهرة.

خلال الفترة المحددة للتقديم وهي ثلاث أسابيع ودفع رسوم المقررة وسيكون الدفع نقدا أو عن طريق ماكينة التحصيل داخل مقر الهيئة.

شروط التقديم بوظائف الكهرباء 2021

وضعت هيئة الكهرباء والطاقة بعض الشروط الواجب استيفائها في الشخص المتقدم وهي: