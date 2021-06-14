وظائف القوات البرية الملكية السعودية سلاح الإشارة شروط التقديم والتخصصات المطلوبة

من الروابط التي تشير فيها مؤشرات البحث إلى عمليات بحث كثيرة هذه الأيام هو رابط وظائف القوات البرية الملكية السعودية. خاصة بعد إعلان وزارة الدفاع السعودية عن إطلاق عدد من الوظائف الشاغرة. والتي يمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم إليها، لشغل مناصب في فيلق إشارة القوات البرية الملكية السعودية 1442. وعبر موقعنا الإخباري ثقفني سوف نبين لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع بدأ بشروط التقديم في وظائف الدفاع السعودي 1442 ورابط وظائف القوات البرية الملكية السعودية وما هو آخر موعد للتسجيل عبر بوابة القبول الموحد.

وظائف القوات البرية الملكية السعودية 1442

القوات البرية الملكية السعودية هي أحد أجنحة وزارة الدفاع الوطني في السعودية، ومن أعمالها السهر على تطبيق القانون وحماية جميع أراضي المملكة من أي عوان أجنبي أو تدخل خارجي، وتنتشر القوات البرية السعودية على كل ربوع القطر السعودي، من أجل تغطية كامل أراضي المملكة. كما تسعى وزارة الدفاع السعودي بجلب بظم مع أفضل المواهب والكفاءات، لاستخدامها في تحسين الأداء وزيادة فعالية القوات البرية. وهناك العديد من وظائف القوات البرية التي تأتي تحت عدة مسميات منها مهندس اتصالات. وفني اتصالات وفني شبكات كمبيوتر وفني كهرباء ولوحة تحكم ومترجم. وأكدت الدفاع السعودي على كل من يرغب في التقديم في وظائف الدفاع 1442، يجب يتوافر فيه عدد من الشروط حسب الاختصاصات المعلن عنها للوظائف الإدارية الشاغرة بوزارة الدفاع.

رابط التسجيل في وظائف القوات البرية الملكية السعودية

للراغبين في الالتحاق بإحدى الوظائف الشاغرة المعروضة من وظائف الدفاع السعودي 1442 والذين تتوفر لديهم جميع الشروط المدرجة سرعة التقديم من خلا الإنترنت عبر رابط بوابة القبول الموحد ويسجل طلبه في موعد أقصاه الخميس 27 يونيو، الموعد النهائي لاستلام الطلبات لوظائف الدفاع السعودي 1442، سلاح الإشارة.

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وولن يتم قبول من نشأ خارج السعودية مع أوليائهم.

يجب أن يكون حاصلاً على دبلوم يتوافق مع المؤهلات المطلوبة للوظائف.

تعطى الأفضلية لأولئك الذين لديهم خبرة في الوظائف المتاحة.

أن يكون حسن السمعة وحسن السيرة والسلوك ولم يحكم عليه من قبل بتهمة مثل الاخلال بالامانة أوالشرف.

إجراء الاختبارات لتحديد موعد المقابلة الشخصية للمتقدم.

خلو المتقدم من أي مرض معدي أو مزمن.

هو في حالة بدنية كاملة وجيدة.

مهندس اتصالات: من الواجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس في الهندسة (تخصص اتصالات). ولا تقل درجته عن ممتاز، وتعطى الأفضلية لمن لديه خبرة سابقة واجتياز المقابلة الشخصية.

فني لوحات: يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة الكلية التقنية (تخصص كهربائي) ، ويجب ألا تقل درجته عن ممتاز ، وستعطى الأولوية لمن لديه خبرة في اللوحات الإلكترونية ، بالإضافة إلى وجوب المرور على مقابلة الشخصية.

مترجم: المؤهل حاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية والترجمة وضرورة اجتياز المقابلة شخصية.

فني شبكات وحاسوب: المؤهل المطلوب هو دبلوم من كلية التكنولوجيا أو الاتصال (متخصص في إدارة أنظمة الشبكات). بتقدير لا يقل عن جيد ، بالإضافة إلى الزامية المرور على مقابلة شخصية.

فني اتصالات: المؤهل المطلوب هو الحصول على دبلوم من كلية التقنية أو دبلوم من كلية اتصالات “متخصص في الاتصالات” وعلامة المتقدم على الأقل جيدة جدا، وأولوية التوظيف لمن يحوزون غلى خبرة مسبقة في أجهزة الميكرويف، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

شروط التسجيل في وظائف الدفاع السعودي 1442وظائف الدفاع السعودي 1442موعد التقديم على وظائف الدفاع السعودي – سلاح الإشارة

تبدأ طلبات التقديم يوم الأحد 13 يونيو 2021 الموافق لـ الثالث من ذو القعدة 1442 هـ ، ويستمر التقديم على وظائف القوات البرية الملكية السعودية لمدة 10 أيام كاملة ، أي حتى يوم الخميس 24 يونيو، الموافق 9 ذو القعدة 9 1442 هـ.