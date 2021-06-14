انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 14/6/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر جديد وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 على مصر فايف، حيث نستمر في تقديم مختلف الوظائف الخالية في مختلف التخصصات لكافة متابعي مصر فايف، وننشر اليوم عدد جديد من وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية لليوم الاثنين على مصر فايف.

نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين 14/6/2021 مجموعة من الوظائف الشاغرة لكافة المؤهلات العليا و المتوسطة و بدون مؤهل، للعمل بمختلف الشركات و المصانع و المكاتب و الهيئات بالقطاع الخاص، و نتابع الآن نشر عدد من الوظائف وفرص العمل المتميزة و المقدمة من كبرى الشركات و المصانع على مصر فايف.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 14/6/2021

فرص عمل للمؤهلات المتوسطة بكبرى الفنادق. وظائف خالية بشركة توزيع أدوية. فرص عمل بشركة كبرى تعمل في مجال التحصيل و الخدمات. فرص عمل بشركة نقل سياحي كبرى. مطلوب محاسبين للعمل فورا بشركة كبرى بوسط البلد. مطلوب مؤهلات متوسطة للعمل فورا بشركة مقاولات كبرى. فرص عمل بشركة استيراد و تصدير كبرى.

وننشر الآن بالصور إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 على مصر فايف.