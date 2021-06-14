نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 للثانوية العامة عبر منصة ابشر للتوظيف jobs.sa

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65، وذلك بعد أن تم الإعلان منذ قليل عبر منصة ابشر توظيف عن إتاحة الاستعلام عن نتائج كلية الملك فهد القبول المبدئي للمتقدمين ممن تتوافر لديهم شروط القبول وفق ما تم الإعلان عنه من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية.

ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول منصة ابشر للتوظيف الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير تعليمات المراجعة والمستندات المطلوبة عد الحضور بمقر الكلية

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442

تم الإعلان من جانب الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية اليوم الأحد بتاريخ 4 ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 14 يونيو 2021م عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين ممن تنطبق عليهم الشروط على دورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 للحاصلين على شهادة الثانوية العامة في كلية الملك فهد الأمنية.

وقد أوضحت الإدارة تعليمات المراجعة التي يجب التقيد والالتزام بها عند إجراء المقابلة الشخصية، حيث يجب على المقبولين مبدئياً التقيد التام بوقت وتاريخ المراجعة التزاماً بإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويجب على المرشحين المقبولين ممن ثبتت إصابتهم أو مخالطتهم لمصاب بالفيروس عدم الحضور للكلية، إلى جانب إرسال ما يثبت الإصابة بتصوير صفحة تطبيق توكلنا على الواتساب (0537101278) ليتم التحقق من الحالة الصحية.

المستندات المطلوبة عند المراجعة

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن المستندات والوثائق المطلوبة عند المراجعة، حيث يمكنكم التعرف على المستندات حسب التسلسل التالي:

نسخة من من طلب الالتحاق الأولي أو نموذج التسجيل عبر منصة أبشر توظيف، ويمكن طباعته عند الحضور إلى الكلية.

إحضار صورتين من شهادة الثانوية العامة.

صورة من السجل الأكاديمي للطالب المرشح في حال وجوده.

صورة من نتيجة القدرات العامة “المركز الوطني للقياس”.

صورتين مكبرة من بطاقة الهوية الوطنية، ويتم توقيعها من الطالب المرشح، بالإضافة إلى كتابة كافة المعلومات بخط اليد ويكون واضحاً مع الأصل.

10 صور حديثة وملونة مقاس 4*6 مكشوف الرأس ومكتوب عليها الاسم من الخلف.

إحضار قلم أزرق خاص بالمرشح.

رابط استعلام نتائج القبول المبدئي لكلية الملك فهد الأمنية

يتم الاستعلام عن أسماء المقبولين مبدئياً في كلية الملك فهد الأمنية للالتحاق بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية رقم 65 عن طريق الدخول إلى منصة ابشر للتوظيف العسكري من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط الاستعلام نتائج القبول المبدئي (jobs.sa).

فبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق للاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 من صفحة الوظائف المتاحة وإشعارات القبول، يتم تعبئة رقم الهوية والبيانات الأخرى المطلوب تعبئتها للاستعلام عن الأسماء المرشحة مبدئياً بكلية الملك فهد الأمنية.