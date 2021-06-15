وظائف ميناء الاسكندرية 2021 وطريقة التقديم والمستندات المطلوبة

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محمد سياف - ابو ظبي - وظائف ميناء الاسكندرية تعلن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية عن فتح باب التعيينات لبعض الوظائف والمناصب الشاغرة بعقد مؤقت وذلك للعمل على الوحدات البحرية مستندة على لائحة الموارد البشرية والقواعد المنظمة داخل الهيئة العامة ولكن ذلك دون الالتزام بالتثبيت. بحيث يكون أخر موعد للتقديم 23 من يونيو الجاري ليكون ذلك تحت ضوء أحكام رئيس الجهاز المركزي رقم (35/2019) بخصوص معايير الوظائف سواء للذكور أو للإناث.

وظائف ميناء الاسكندرية المتاحة

أعلنت الهيئة العامة لميناء الاسكندرية عن بعض الوظائف الشاغرة بها التي تتطلب الآتي:

قادة قاطرة بحرية عدد 6. مهندسين ميكانيكا عدد 4. فنيين كهرباء عدد 6. ميكانيكي بحري عدد 12. بحريون عدد 8. سائقون عدد 20 (سيارة، أتوبيس).

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طريقة التقديم والمستندات المطلوبة بوظائف الميناء 2021

حددت الهيئة العامة بعض المستندات المطلوبة عند التقديم علي الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها بحيث يكون التقديم إلكترونيا بتقديم الأوراق الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية.

صورة المؤهل الدراسي.

صورة الخدمة العسكرية للذكور.

صورة شهادة الميلاد بالكمبيوتر.

فيش وتشبيه على أن تكون سارية.

في حال التقديم على وظيفة سائق يجب إرفاق الرخصة المهنية درجة أولي.

في حال التقديم علي وظيفة مهندس يجب إرفاق شهادة القيد بنقابة المهندسين.

يوجد بعض المستندات الاختيارية كترخيص مزاولة المهنة، الخبرات السابقة، الدورات.

في حال الانتهاء من تجهيز جميع المستندات يتم التقديم إلكترونيا والاحتفاظ برقم الطلب للمتابعة على الموقع الرسمي لاحقا، حيث سيتم إخطار المتقدمين الذين استوفوا جميع الشروط بمواعيد الاختبارات التي سوف تحددها الهيئة وكذلك أماكنها. علما بأنه أخر موعد لقبول التقديمات يوم 23/6/2021.

الوصف العام لوظيفة مهندس الميكانيكا

وضعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وصفا عاما لمهام ووظائف مهندس الميكانيكا المعلن عنها وهي: