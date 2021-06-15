انت الان تتابع تفاصيل خبر مئات الوظائف الخالية بشركة العربي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمؤهلات المتوسطة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة العربي كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصنيع الأجهزة الكهربائية و الإلكترونية والتكنولوجية في مصر والشرق الأوسط، عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة العربي للأجهزة الكهربائية

مطلوب فنيين صيانة أجهزة منزلية بالقاهرة والجيزة، ويشترط مؤهلات متوسط دبلوم صناعي أو معهد فني صناعي. مطلوب فنيين صيانة تكييف، دبلوم صناعي أو معهد فني صناعي، للعمل بفروع الشركة بالشرقية والدقهلية والجيزة والبحيرة وكفر الشيخ. مطلوب أمناء مخازن، مؤهلات متوسطة للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب كاشير مؤهلات متوسطة للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب عمال مخازن، ويشترط مؤهل لا يقل عن محو الأمية للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب فنيين تركيب شاشات، ويشترط مؤهل لا يقل عن دبلوم صناعي أو معهد فني صناعي، للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب مندوبين تسليم، مؤهل متوسط، للعمل بالقاهرة والجيزة. مطلوب promter عارض للبضائع، مؤهلات عليا للعمل بالقاهرة والجيزة.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط خبرة في نفس مجال العمل، وان يكون المتقدم مقيم بالمحافظة المذكورة بالوظائف، وان لا يقل السن عن 18 سنة وألا يزيد السن عن 35 سنة، وتقدم الشركة بدل وجبات وخطوط انتقال وتأمينات اجتماعية وطبية وأرباح سنوية، وتدريب وتطوير للعملين، ومرتبات مجزية، وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المطلوبة يرجى تعبئة البيانات المطلوبة باستمارة الوظائف التالية “وظائف شركة العربي للأجهزة الكهربائية “.