خطوات وشروط التقديم في وظائف نظام جدارة 2021

ساعد نظام جدارة الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، العديد من الشباب ذكور وإناث من كافة التخصصات البحث عن وظائف تناسب مؤهلاتهم وتخصصاتهم إلكترونيًا، من خلال إتاحة فرص العمل الشاغرة في كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص على منصة جدارة الإلكترونية، ليتمكن الباحثون عن فرص عمل من إيجاد هذه الوظائف ومعرفة تفاصيل التقديم عليها والشروط الواجب توافرها للحصول على الوظيفة التي تناسب مؤهلهم، كما يتطلب التقديم في وظائف نظام جدارة إنشاء سيرة ذاتية وحساب على المنصة ليتمكن الباحث عن العمل من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام.

طريقة الدخول والتسجيل في نظام جدارة

للدخول على نظام جدارة الإلكتروني والاستفادة من الخدمات التي يقدمها يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي للنظام eservices.mcs.gov.sa الضغط على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. كتابة اسم المستخدم وكلكة المرور الخاصة بالمستخدم على نظام أبشر. التحقق من الرمز الإلكتروني من خلال استقباله على رقم الهاتف المسجل للمستخدم. الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام جدارة ليتمكن المستخدم من الاستفادة من خدماته.

الدخول على رابط نظام جدارة وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور الخاصة بالمستخدم على نظام أبشر.

إتمام عملية التحقق من الكود المرئي المرسل عبر الهاتف الجوال للمستخدم.

الدخول على الصفحة الرئيسية لنظام جدارة والبحث عن الوظيفة التي تناسب المؤهل للمستخدم.

اختيار “التقدم للوظيفة”، ثم يقوم المستخدم بملئ البيانات المطلوبة.الضغالدخول لصفحة نظام جدارة الرئيسية ومن ثم البحث عن الوظيفة المرغوبة.

الضغط على إرسال الطلب.

يشترط للتقديم على وظائف نظام جدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط توفر حساب للمستخدم على النظام من خلال التسجيل على المنصة.

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عالي يبدأ من بكالوريوس جامعي فأعلى من ذلك.

أن تتناسب الوظيفة التي يقدم عليها المستخدم مع مؤهله الدراسي.

أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات المهنية المطلوبة للوظيفة التي قدم عليها.

فيما يتعلق بالوظائف التعليمية، يشترط اجتياز اختبار الرخصة المهنية، وفي حال التقديم على الوظائف الصحية يجب أن يجتاز اختبار التقويم المهني.

خطوات التقديم على نظام جدارةشروط التقديم على وظائف جدارة