انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بشركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة لجميع المؤهلات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الشروق للتعبئة والتجارة و الصناعة كبرى الشركات العاملة في مجال الكرتون و البلاستيك و التعبئة العامة، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية تبدأ من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.
وظائف شركة الشروق للتعبئة والتجارة
- مطلوب عمال إنتاج غذائي للعمل في قسم إنتاج و تعبئة الشكولاتة، مؤهلات عليا و متوسطة، للعمل بالمنطقة الحرة، براتب يبدأ من 2000 جنيه.
- مطلوب مشرفين إنتاج و جودة غذائي للعمل بفريق الإنتاج والتعبئة، و يشترط مؤهلات عليا ، للعمل بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، براتب يبدأ من 3000 جنيه.
وظائف آخري:
شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الشروق للتعبئة والتجارة
يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و توفر الشركة مرتبات مجزية و حوافز، بالإضافة إلى مواصلات ” شبرا وامبابة و الجيزة، كما توفر تأمينات اجتماعية وطبية، و للتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال استمارة الوظائف بالرابط التالي” وظائف شركة الشروق للتعبئة والتجارة“.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وظائف خالية بشركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة لجميع المؤهلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.