وظائف خالية بشركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة لجميع المؤهلات

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن شركة الشروق للتعبئة والتجارة و الصناعة كبرى الشركات العاملة في مجال الكرتون و البلاستيك و التعبئة العامة، عن حاجتها إلى شغل بعض الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، بمرتبات مجزية تبدأ من 2000 جنيه إلى 3000 جنيه، و نتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة على مصر فايف.

وظائف شركة الشروق للتعبئة والتجارة

مطلوب عمال إنتاج غذائي للعمل في قسم إنتاج و تعبئة الشكولاتة، مؤهلات عليا و متوسطة، للعمل بالمنطقة الحرة، براتب يبدأ من 2000 جنيه. مطلوب مشرفين إنتاج و جودة غذائي للعمل بفريق الإنتاج والتعبئة، و يشترط مؤهلات عليا ، للعمل بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، براتب يبدأ من 3000 جنيه.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف الشروق للتعبئة والتجارة

يشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، و خبرة لا تقل عن سنتين في نفس مجال العمل، و أن لا يزيد السن عن 30 سنة، و توفر الشركة مرتبات مجزية و حوافز، بالإضافة إلى مواصلات ” شبرا وامبابة و الجيزة، كما توفر تأمينات اجتماعية وطبية، و للتقدم للوظائف المطلوبة يرجى التسجيل من خلال استمارة الوظائف بالرابط التالي” وظائف شركة الشروق للتعبئة والتجارة“.