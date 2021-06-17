نتائج تقديم الحرس الوطني 1442 kkmar للجامعيين قبول كلية الملك خالد العسكرية المبدئي

ننشر رابط نتائج تقديم الحرس الوطني 1442 kkmar ، وذلك بعد أن تم الإعلان رسمياً اليوم الخميس عبر موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني عن إتاحة رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح الأولي لحاملي الشهادة الجامعية 1442هـ، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي كلية الملك خالد العسكرية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وكان قد أعلن الحرس الوطني عن الوظائف والمؤهل والتخصص المطلوب للتقديم على الوظائف المعلن عنها، كما أوضحت أيضاً الخبرات المناسبة وما إذا كانت وظائف خاصة بالرجال فقط أم خاصة بالرجال والنساء، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط تسجيل الحرس الوطني الرسمي، والمؤهلات المطلوبة للتقديم في وزارة الحرس الوطني بالسعودية 1442، وسيتم فتح باب القبول والتسجيل لحاملي مؤهل الثانوية العامة خلال شهر رجب عبر موقع الوزارة الرسمي، ومن يرغب في التعرف على الموعد والحصول على رابط التقديم الرسمي، يمكنه ذلك الآن من خلال اتباع رابط تسجيل الحرس الوطني عبر موقع ثقفني.

تحديث: أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية اليوم الأربعاء بتاريخ 4 شعبان 1442هـ عن إتاحة الاستعلام عن نتائج قبول الحرس الوطني المبدئي والإعلان عن أسماء المقبولين والمقبولات عبر موقعها الإلكتروني، وقد أوضحت الوزارة موعد إجراء المقابلة الشخصية للمطابقة والمستندات الواجب إحضارها عند المطابقة، ويمكنكم الآن الاستعلام عن الأسماء عن طريق ملف بصيغة PDF أو من خلال موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي عن طريق اتباع رابط استعلام عن نتائج الحرس الوطني المرفق عبر موقع ثقفني.

نتائج تقديم الحرس الوطني 1442

تم الإعلان من جانب لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني السعودية عن تشرفها بخدمة المتقدمين من خريجي الجامعات والحاصلين على شهادة الثانوية عن طريق تطبيق إجراءات ومعايير تضمن دقة الاختيار على الصورة التي تتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني.

حيث تم إطلاق نتائج الترشيح الأولي للمتقدمين من الحاصلين على الشهادة الجامعية للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك خالد العسكرية اليوم الخميس بتاريخ 17 يونيو 2021م الموافق لتاريخ 7 ذو القعدة 1442هـ، ومن يرغب في استعلام نتائج القبول المبدئي لكلية الملك خالد العسكرية، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط الاستعلام عن نتائج قبول كلية الملك خالد العسكرية الرسمي (kkmar.gov.sa).

التسجيل في الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة لتعيين المتوفر لديهم شروط القبول بالوظيفة على تخصص طاهي، وقدد حددت الوزارة مواعيد التقديم في الوظيفة المعلنة والتي من المقرر أن تبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 23 رجب 1442هـ.

أما عن الوظائف التي تم الإعلان عنها سابقاً،ف يمكنكم التعرف على (الوظائف الشاغرة – المؤهل المطلوب – التخصص المناسب – الخبرات المطلوبة – الجنس سواء للرجال أم للنساء) من خلال الجدول التالي:

م الوظائف الشاغرة

المؤهل المطلوب

التخصص الخبرات الجنس 1 مهندس مدني بكالوريوس هندسة مدنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال – نساء 2 فني إلكترونيات دبلوم صناعة وتحكم خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 3 مشرف سلامة وصحة مهنية دبلوم سلامة وصحة مهنية خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 4 مأمور مستودع دبلوم إدارة مستودعات خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال رجال 5 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال 6 عامل الشهادة الابتدائية لا يوجد لا يوجد رجال

موعد فتح باب القبول في وظائف الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن موعد فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442، حيث سيتم البدء في استقبال طلبات التقديم لمن تتوافر لديهم الشروط الخاصة بالقبول وفقاً للمواعيد التالية:

يبدأ التقديم اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 23 رجب 1442هـ.

ينتهي التقديم مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق لتاريخ 27 رجب 1442هـ في تمام الساعة 11:59 مساءً بتوقيت السعودية.

يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني السعودي عن طريق اتباع رابط موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني (job.sang.gov.sa) في المواعيد المحددة رسمياً من جانب القطاع والموضحة من خلال النقاط السابقة.

شروط تسجيل الحرس الوطني 1442

اشترطت وزارة الحرس الوطني فيمن يرغب في التقديم على الوظيفة العسكرية المعلن عنها تخصص “طاهي” ضرورة توفر عدداً من الشروط المطلوبة للتقديم وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده أثناء خدمته للمملكة في خارجها.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد حُكم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

توفر اللياقة الطبية لدى المتقدم للخدمة العسكرية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً.

ألا يقل الطول عن 160 سم.

أن يقوم بمعادلة الشهادة الحاصل عليها من خارج المملكة العربية السعودية من وزارة التعليم، بالإضافة إلى إرفاق صورة الشهادة أو المؤهل للمطابقة.

توفر الخبرة أو الشهادة في مجال الطهي لدى المتقدم.

الوظائف المتاحة الآن عبر منصة ابشر توظيف 1442

تتيح منصة أبشر للتوظيف الإلكتروني العسكري بالسعودية اليوم الأحد بتاريخ 23 رجب 1442هـ الموافق لتاريخ 7 مارس 2021م إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول للقطاعات التالية:

إظهار نتائج القبول المبدئي لوظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات 1442 رتبة جندي أول – جندي.

استعلام نتائج القبول المبدئي لوظائف وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية رتبة جندي أول – جندي للنساء.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي لوظائف المركز الوطني للعمليات الأمنية 911 رتبة وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي للرجال.

نتائج المباحث العامة القبول المبدئي رتبة رقيب – عريف – جندي للرجال.

الإطلاع على نتائج القبول النهائي لوظائف المديرية العامة لحرس الحدود لرتبة جندي رجال.

بدء القبول في وظائف الحرس ثانوي 1442

وفقاً للموعد المحدد لفتح باب القبول والتسجيل في وظائف وزارة الحرس الوطني ثانوي المعلن عنها عبر موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي، فمن المقرر أن يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 7 مارس 2021م الموافق لتاريخ 23 رجب 1442هـ.

ويجب العلم أن التسجيل في الوظائف يتم عن طريق موقع وزارة الحرس الوطني الرسمي وليس عبر منصة ابشر وظائف العسكرية أو ابشر توظيف الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حيث يمكنكم التقديم من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالمقال، كما يجب التنويه أنه من المحتمل أن يكون هناك ضغطاً كبيراً على الموقع، ويستتبع ذلك عدم تحميل الصفحة المخصصة للتقديم بشكل سليم، لذلك يجب التكرار مرة تلو الأخرى حتى يتم الوصول للصفحة التقديم.

تعليمات هامة من وزارة الحرس الوطني

أصدرت وزارة الحرس الوطني بعض التعليمات الهامة لراغبي التقديم في الوظائف المعلنة عبر موقعها الإلكتروني، حيث نوهت أن عملية التسجيل لا تعني قبول طلب المتقدم بشكل نهائي، ولكن يتم خضوع الطلب للمعايير الخاصة بالقبول والمفاضلة.

ويعتبر قرار لجنة القبول والتسجيل بوزارة الحرس الوطني نهائياً وليس من حق المتقدم الاعتراض عليه، ويجب العلم أن رقم الجوال الخاص بالمتقدم هو الوسيلة المعتمدة من جانب اللجنة للتواصل مع المتقدم عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال الرسائل النصية.