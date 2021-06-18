وظائف شاغرة | مستشفي قوي الأمن بالرياض يوفر وظائف فنيه 1442هـ

نتناول في هذا التقرير وظائف شاغرة بالمملكة العربية السعودية 1442هـ، وذلك ضمن الخدمات التي يقدمها “ثقفني” قراءه على مدار الساعة، حيث أعلنت مستشفي قوي الأمن بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، عن وجود وظائف خالية لحملة الدبلوم أو الثانوية، على أن تكون هذه الوظائف وظائف فنيه، وفي السطور التالية نوافيكم بكافة التفاصيل.

وظائف شاغرة بالرياض 1442هـ

أعلنت مستشفي قوي الأمن بالسعودية عن حاجتها لموظفين فنيين في قسمي (التكييف والتبريد)، وكذلك (ميكانيكي عام)، وجدير بالذكر انها قد أنشئت عام 1393هـ بمدينة الرياض بالمملكة السعودية، حيث كان مستوصفاً صغيراً في بدايته، وتوالت عمليات التطوير إلي أن أصبح الآن من أفضل المستشفيات التابع لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، كما يوجد له الآن فرعان أحدهم بالمنطقة الشرقية، والآخر بمنطقة مكة المكرمة، كما يقدم خدماته الطبية إلي رجال وزارة الداخلية وأسرهم، وفي السطور التالية نستعرض الشروط اللازمة للالتحاق بالـ وظائف شاغرة بالسعودية (مستشفى قوى الأمن):

– شروط وظيفة فني تكييف وتبريد:-

أن يكون المتقدم حاصل على دبلومة في قسم التبريد و التكييف من جهه معتمدة.

خبرة في المجال لا تقل عن ثلاث سنوات.

رخصة للقيادة، وشرطاً أن تكون سارية.

أن يكون المتقدم جيداً في اللغة الانجليزية.

– شروط وظيفة ميكانيكي عام:-

أن يكون حاصلاً من جهه معتمدة على دبلومة صيانة عامة.

أو حاملاً لشهادة الثانوية الصناعية قسم (كهرباء)، أو آي من الأقسام ذات الصلة.

كما أنه لا يشترط وجود خبرة سابقة لحملة الدبلوم.

ويشترط وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات لحملة الثانوية الصناعية.

جيداً في اللغة الانجليزية.

حامل رخصة قيادة سارية.

مواعيد ورابط التقديم

أعلنت مستشفي قوي الأمن عن مواعيد التقديم للوظائف الشاغرة لديها، عن يبدأ استقبال الطلبات بداية من اليوم الجمعة 8/11/1442هـ، والذي يوافق تاريخ 18/6/2021م، وينتهي استقبال الطلبات عند استيفاء العدد المطلوب.

والآن يمكنك التقديم على وظائف شاغرة ببرنامج مستشفى قوى الأمن، من خلال الدخول على الرابط الرسمي للمشفي، وملئ كافة البيانات اللازمة.