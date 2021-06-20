إعلان وظائف مصلحة الضرائب الشروط المطلوبة وطريقة التقديم

أعلنت وزارة المالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن وظائف مصلحة الضرائب المصرية وحاجتها للتعاقد مع عدد 416 مأمور ضرائب فحص، ومأمور ضرائب حصر، وكذلك 37 مأمور ضرائب فحص إلكتروني، وحددت الوزارة موعد التقديم بداية من اليوم الأحد 20 يونيو 2021 ولمدة شهر كامل، كما حددت الشروط المطلوبة والمستندات وطريقة التقديم للوظائف الجديدة، حيث سيتم التقديم لهذه الوظائف إلكترونياً منعاً للتزاحم وحفاظاً على سلامة المواطنين من فيروس كورونا.

رابط التقديم فى وظائف مصلحة الضرائب

ونشرت وزارة المالية رابط التقديم فى الوظائف الجديدة لمصلحة الضرائب عبر الرابط التالي من هنا، حيث يقوم المتقدم باختيار التقديم على وظيفة مأمور ضرائب فحص أو مأمور ضرائب حصر من الرابط الأول، واختبار التقديم على وظيفة مأمور ضرائب حصر وفح إلكتروني من الرابط الثاني.

شروط التقديم فى وظائف مصلحة الضرائب الجديدة

تضمنت شروط التقديم للوظائف الجديدة بمصلحة الضرائب على ما يلي:-

أن يكون المتقدم مصري الجنسية، ولائق طبياً.

المتقدم لابد أن يكون من المقيمين إقامة كاملة بالمحافظات المذكورة وأن يكون مثبت محل إقامته فى بطاقة الرقم القومي فى تاريخ الإعلان عن الوظائف.

أن لا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 27 سنة فى تاريخ الإعلان.

بخصوص وظيفة مأمور ضرائب فحص أو مأمور ضرائب حصر لابد أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة بتقدير جيد جداً على الأقل.

بخصوص وظيفة مأمور ضرائب فحص أو حصر إلكتروني لابد أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس علوم شعبة حاسب آلى أو بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات، أو إحصاء، أو علوم حاسب آلى، أو نظم معلومات بتقدير عام جيد على الأقل.

أما عن الأعداد المطلوبة للعمل بوظائف مصلحة الضرائب المصرية فهي بحسب المحافظات المطلوبة :-

بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر فهي: القاهرة 260، والقليوبية 26، والإسكندرية 101، وجنوب سيناء 10، والبحر الأمر 8، ومرسي مطروح 8، والوادي الجديد 3 بإجمالي 416 وظيفة.

أما بالنسبة لوظيفة مأمور ضرائب حصر وفحص إلكتروني فهي: القاهرة 27، والجيزة 5، والإسكندرية 5 بإجمالي 37 وظيفة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى الوظائف