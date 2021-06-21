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انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 21/6/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - في متابعة مستمرة لجديد الوظائف الخالية في مختلف الصحف المصرية والعربية، نتابع اليوم الاثنين عرض جديد إعلانات وظائف جريدة الوسيط الأسبوعية على مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية، بهدف توفير فرص العمل المناسبة لجميع المؤهلات، ونستعرض الآن اهم وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 21 يونيو 2021.
نشرت جريدة الوسيط اليوم الاثنين 21/6/2021 مجموعة من الوظائف الخالية لجميع المؤهلات، ونواصل من خلال مصر فايف عرض جديد الوظائف الشاغرة لكافة متابعينا، ونستعرض الآن اهم الوظائف الخالية والمقدمة من كبرى الشركات والمصانع والمكاتب كالتالي:-
وظائف آخري:
- وظائف خالية بشركة الشروق للتعبئة والتجارة والصناعة لجميع المؤهلات
- مئات الوظائف الخالية بشركة العربي للأجهزة الكهربائية والإلكترونية للمؤهلات المتوسطة
- فرص عمل بمجموعة مطاعم موري سوشي انترناشيونال للمؤهلات المتوسطة
- للعمل فورا بشركة فاين الصحية القابضة برواتب مجزية تصل إلى 9000 جنيه
وظائف جريدة الوسيط اليوم الاثنين 21/6/2021
- فرص عمل بدولة الأمارات العربية المتحدة برواتب تصل إلى 2770 درهم.
- مطلوب أفراد امن وعمال للعمل بمنشأة سياحية.
- مطلوب محاسبين للعمل بشركة كبرى تعمل في مجال مستحضرات التجميل.
- فرص عمل بمعرض سيارات.
- وظائف خالية للمؤهلات المتوسطة للعمل بشركة مقاولات كبرى.
- وظائف خالية بشركة كبرى تعمل في مجال الإضاءة الليد.
- فرص عمل بالمملكة العربية السعودية لجميع المؤهلات براتب 2000 ريال.
- وظائف خالية بشركة مستلزمات طبية.
ونتابع الآن عرض وظائف جريدة الوسيط لليوم بالصور على مصر فايف.
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