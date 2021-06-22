نتائج الأمن البيئي 1442 رابط استعلام أسماء المقبولين نهائياً ابشر للتوظيف jobs.sa

ننشر رابط استعلام نتائج الأمن البيئي 1442 عبر أبشر للتوظيف للإطلاع على نتائج القبول النهائي للقوات الخاصة بالأمن البيئي بقوات أمن المنشآت 1442، وذلك للالتحاق بالخدمة العسكرية بالقوات على رتبة جندي، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية التعليمات الواجب الالتزام بها قبل حضور الدورة، كما أعلنت الإدارة عن المستندات المطلوبة عند التحضير عبر منصة ابشر للتوظيف الإلكترونية، ومن خلال ثقفني نوفر رابط أبشر للتوظيف للاستعلام عن نتائج القبول النهائي لوظائف الأمن البيئي 1442.

نتائج الأمن البيئي 1442

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية عبر منصة ابشر وظائف اليوم الثلاثاء بتاريخ 22 يونيو 2021م عن إتاحة الاستعلام عن نتائج القبول النهائي أو الإطلاع على أسماء المقبولين نهائياً بالقوات الخاصة للأمن البيئي بقوات أمن المنشآت 1442، وذلك للتعيين على رتبة جندي.

تعليمات الحضور للدورة بقطاع الأمن البيئي 1442

أوضحت الإدارة العامة للقبول والتسجيل المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية التعليمات الواجب اتباعها قبل التحضير، حيث يجب على كافة المقبولين بشكل نهائي الالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة السعودية، والتي يمكنكم الإطلاع عليها من خلال اتباع الرابط المرفق بالإعلان الوظيفي.

ومنع دخول أي أدوية طبية إلا للضرورة، وفي حال الضرورة يجب الإفصاح عنها بالتفصيل عند التحضير، كما يمنع إحضار الملابس المدنية مثل الشماغ والثوب والأدوات الحادة والنظارات الشمسية وغيرهم، ويمنع أيضاً الدخان وكل ما يتعلق به، ولن يتم السماح باستخدام كافة أجهزة الاتصالات والتسجيل والتصوير والأجهزة الذكية داخل المعهد أو المركز.

ويمنع على الطالب الحضور إلى مركز التدريب بسيارته الخاصة، ولن يتم السماح بدخول السيارات أو الوقوف بجانب الأسوار، ويتحمل الطالب كامل المسؤولية عند المخالفة، ونظراً للوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، فسوف تكون مدة الدورة ثلاثة أشهر داخلية بدون خروج أو زيارة.

ويجب رفع مستوى لياقتك البدنية، لأن ذلك سيساعدك في أداء أعمال التدريب بفاعلية ويجنبك التعرض للإصابات، ويتم الاستعلام عن نتائج القبول النهائي للأمن البيئي من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق لدخول منصة ابشر للتوظيف.

المستندات المطلوبة للتحضير للأمن البيئي

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي المستندات المطلوب تحضيرها عند التحضير للدورة بالقوات الخاصة للأمن البيئي، حيث تتمثل المتطلبات في التالي:

أصل الهوية الوطنية للمقبول وعدد 4 صور منها.

4 صور ملونة مقاس 3*4 مكشوف الرأس بالزي المخصص للدورة ذات خلفية بيضاء، وكتابة الاسم والسجل المدني خلف كل صورة.

إحضار آيبان حساب بنكي مصدق (مفعل ومحدث)، بالإضافة إلى أصل بطاقة الصراف الآلي.

تحضير أدوات مدرسية وهي (عدد 3 مذكرة جامعية 200 ورقة مقسمة إلى 5 أقسام، وعدد 3قلم أزرق، وعدد 3 قلم رصاص، وبراية، ومذكرة جيب صغيرة، وملف بلاستيكي شفاف.

الحضور إلى المركز باللبس الرياضي الموضح بالمقال.

وضع جميع الأغراض في شنطة لعدم وجود صناديق أمانات لحفظ أي شيء.

في حال كنت مصاباً بفيروس كورونا، يجب إرسال نتيجة الفحص على رم واتساب (0564640461)، وسيتم تحديد تاريخ مناسب لدخول الدورة في وقت لاحق بعد إتمام الشفاء.

الحضور إلى مركز التدريب المحدد لكل طالب يوم الأحد الموافق لتاريخ 10 ذو القعدة 1442هـ في تمام الساعة 7:00 صباحاً.

رابط منصة ابشر للتوظيف نتائج القبول

يتم الدخول إلى منصة أبشر وظائف من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي (jobs.sa)، ثم النقر على نتائج القبول أو إشعارات القبول، ثم النقر على إعلان الأمن البيئي وفق الرتبة المتقدم عليها، وتعبئة البيانات المطلوبة وهي:

كتابة رقم الهوية الوطنية.

تعبئة تاريخ الميلاد.

تحديد الجنس.

اختيار الحالة الاجتماعية.

تعبئة رقم هوية الأب.

اختيار الوظيفة ثم النقر على عرض.

تقديم الحرس الوطني 1442

أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية عن توفر وظائف شاغرة للحاصلين على مؤهل الثانوية العامة لتعيين المتوفر لديهم شروط القبول بالوظيفة على تخصص طاهي، وقدد حددت الوزارة مواعيد التقديم في الوظيفة المعلنة والتي بدأت اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 23 رجب 1442هـ.

ويجب العلم أن التقديم على وظائف الحرس الوطني يتم من خلال موقع الحرس الوطني الإلكتروني وليس من خلال منصة ابشر توظيف، لذلك قمنا بتوفير رابط الإطلاع على كافة التفاصيل التي تتعلق بالتقديم، بالإضافة إلى رابط تقديم الحرس الوطني الرسمي عبر موقع ثقفني.

عدد 6 من كل نوع من الأنواع التالية (بدلة رياضية فنيلة بيضاء سادة كم وبنطلون رياضي لون أخضر- قبعة رياضية لون أبيض سادة).

تحضير عدد 12 من كل نوع من الأنواع التالية (ملابس داخلية فنيلة كم قصير شكل سبعة – سروال قصير – جوارب قطنية لون أبيض وأسود).

عدد 1 حذاء حمام بلاستيك بدون قماش.

تحضير عدد 2 من كل نوع من الأنواع التالية (منشفة للحمام مقاس كبير – منشفه للوجه لون كحلي).

عدد 3 كمامات قماشية سوداء اللون، وعدد 4 علبة كمامات طبية لون أسود 50 حبة في العلبة الواحدة.

تحضير عدد 2 حذاء رياضي مخصص للجري والحرص على أن يكون من النوع الجيد للحفاظ على السلامة ولونه أبيض.

عدد 2 من كل نوع من الأنواع التالية (بجامة نوم لون كحلي – شرشف سرير أبيض – بيت مخدة أبيض).

تحضير عدد 1 من كل نوع من الأنواع التالية (سجادة صلاة قماش خفيف يفضل لون كحلي – حقيبة متوسطة الحجم لون أسود علاقي – مصحف صغير).

حلاقة الرأس رقم صفر.

تحضير ما يكفي لمدة الدورة للأنواع التالية (مستلزمات شخصية مثل الفرشاة – معجون -معطر جسم – عطر – صابون سائل للاستحمام ولليدين – معقم يد صغير – شامبو – مزيل عرق – ليف جسم – أدوات حلاقة للاستخدام الواحد – مقص أظافر بدون سكين – بودر – قفل دولاب صغير – بوبة حذاء سوداء – فرشاة تلميع حذاء).

مصروف مالي لا يتجاوز 1500 ريال.

عدد 5 حبات صغير من معقم اليدين صغير الحجم، وعدد 3 عبوات 500 مل معقم كبير، وعدد 2 علبة مناديل.

متطلبات التحضير لدورة القوات الخاصة