رابط التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير sapsf.com

وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة العربية السعودية، حيث أعلنت الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، من خلال موقعها الإلكتروني، عن توافر عدد من الوظائف المختلفة منها التخصصات الإدارية والتخصصات الهندسية، وتتوفر هذه الوظائف للجنسين من الذكور والإناث، ويتم التقديم لجميع الخريجين من حاملي شهادات الدبلوم أو درجة البكالوريوس، وقد أكدت شركة شركة البحر الأحمر للتطوير أن الوظائف المتاحة في عدد من التخصصات المختلفة، علي أن يكون مقر العمل بمشروع البحر الأحمر السياحي الجديد، وسوف نوضح لكم طريقة التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير بالمملكة العربية السعودية.

التخصصات المطلوبة لوظائف شركة البحر الأحمر 2021

أعلنت الشركة عن أن الوظائف الجديدة المتاحة بشركة البحر الأحمر سوف تكون متاحة للتقديم من الجنسين في المؤهلات التي تم الإعلان عنها، وتتوافر الوظائف الشاغرة بعدد من المسميات المختلفة التي سنوضحها لكم تباعاً كالتالي:

مطلوب أخصائي أول تخصص استشارات العملاء.

مطلوب مدير أمن.

مطلوب مشرف تخصص الأغذية والمشروبات.

مطلوب مساعد بمسمي المدير التجاري.

مطلوبة مشرف الردهة.

مطلوب منسق من أجل التدبير المنزلي.

مسمي موظف من أجل تقديم الوجبات الغذائية.

مطلوب مساعد المغسلة.

مطلوب موظف خاص للردهة.

مطلوب موظف ضيافة الغرف.

مطلوب مساعد خاص للسلامة والصحة المهنية

خطوات التقديم بالوظائف الجديدة بشركة البحر الأحمر للتطوير المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة

أعلنت شركة البحر الأحمر أن التقديم للوظائف لمتاحة لديها سوف يكون من خلال إتمام بعض الخطوات ألاسياسية وذلك لجميع الخرجين والتي تتم كالتالي لجميع الخريجين:

الدخول علي الموقع التوظيفي الإلكتروني التابع للشركة التالي sapsf.com. الدخول علي الوظائف المتاحة بالموقع. تسجيل حساب جديد بالموقع من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور. اختيار الوظيفة والتخصص الخاص بكل خريج. ملي نموذج البيانات الخاص بكل وظيفة من الوظائف المعلن عنها. الضغط علي إرسال الطلب.

وقد أكدت وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير أن التخصصات المعلنة هي التخصصات المتاحة حتي الآن، وانه لا يتم الالتفات الي أي طلبات مقدمة من خارج الموقع الإلكتروني التابع لها، مع ضرورة توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة لجميع الخريجين في المؤهلات المطلوبة فقط.