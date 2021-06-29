اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 25/6/2021

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف جريدة الوسيط طبعة القاهرة الكبرى، ليوم الجمعة 25 يونيو ووظائف خالية للمحاسبين في شركة بيطرية، وفرص عمل لخريجات تجارة انجليزي حديثي التخرج، كما تعلن جريدة يومية بالعباسية عن حاجتها الى مندوبين ومندوبات اعلانات، ووظائف للمدرسين والمدرسات، ومطلوب سكرتيرة لشركة سيارات اجنبية، ووظائف في شركة كبرى تعمل في مجال الزيوت الغذائية، جريدة الوسيط pdf مصر.
اعلانات وظائف الوسيط مصر 25/6/2021
وظائف جريدة الوسيط pdf اليوم وعدد كبير من الوظائف الخالية ومنها:
- وظائف للسائقين في شركة كبرى
- مطلوب فنيين الكترونيات لشركة أجهزة أنذار.
- مطلوب أمين مخزن لشركة استثمار عقاري بالتجمع الخامس.
- مطلوب أفراد أمن لشركة رائدة في مجال التعبئة والتغليف في القاهرة والمحافظات.
- وظائف جريدة الوسيط الجمعة اليوم.
- وظائف شركة كبرى تعمل في مجال المقاولات.
- مطلوب مراجعين حسابات لمكتب مراجعة.
- مطلوب مندوبين مبيعات لشركة ملابس داخلية كبرى في القاهرة.
- مطلوب مشرفات للعمل في حضانة خاصة.
- مطلوب محاسب خبرة لا تقل عن 5 سنوات.
- وظائف في سنتر ملابس بأمبابة.
- مطلوب عجان سوري للعمل في التجمع الخامس.
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