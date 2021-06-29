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وظائف الوسيلة السعودية 25/6/2021

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أحمد العبد 0 تبليغ

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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف الوسيلة السعودية اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، ومئات الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، ووظائف للمحاسبين في الرياض، ومهندسين زراعيين للعمل في شركة زراعية، ومطلوب معلم مشاوي ومعلم شاورما للسعودية، وفرص عمل في المنطقة الجنوبية والشرقية، ومطلوب مندوبين مبيعات وتسويق، ووظائف شاغرة للمهندسين في السعودية، وشواغر في جدة.

وظائف الوسيلة السعودية 25/6/2021

وظائف في الوسيلة وعدد كبير من فرص العمل في التخصصات التالية:

  • وظائف في مجمع طبي في المدينة المنورة.
  • مطلوب فني تركيب وبرمجة كاميرات المراقبة واجهزة الحضور والانصراف.
  • مطلوب مندوبين مبيعات للعمل في الامارات.
  • مطلوب محاسب للعمل في شركة وطنية.
  • مطلوب سائقين للعمل في شركة نقليات.
  • مطلوب مدخل بيانات يجيد اللغة الانجليزية.
  • وظائف بمنطقة المدينة المنورة.
  • جريدة الوسيلة السعودية وظائف.

اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 25/6/2021

وظائف جريدة الوسيلة
وظائف جريدة الوسيلة

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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