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محمد سياف - ابو ظبي - ننشر وظائف الوسيلة السعودية اليوم الجمعة 25 يونيو 2021، ومئات الوظائف الشاغرة بالمملكة العربية السعودية، ووظائف للمحاسبين في الرياض، ومهندسين زراعيين للعمل في شركة زراعية، ومطلوب معلم مشاوي ومعلم شاورما للسعودية، وفرص عمل في المنطقة الجنوبية والشرقية، ومطلوب مندوبين مبيعات وتسويق، ووظائف شاغرة للمهندسين في السعودية، وشواغر في جدة.
وظائف الوسيلة السعودية 25/6/2021
وظائف في الوسيلة وعدد كبير من فرص العمل في التخصصات التالية:
- وظائف في مجمع طبي في المدينة المنورة.
- مطلوب فني تركيب وبرمجة كاميرات المراقبة واجهزة الحضور والانصراف.
- مطلوب مندوبين مبيعات للعمل في الامارات.
- مطلوب محاسب للعمل في شركة وطنية.
- مطلوب سائقين للعمل في شركة نقليات.
- مطلوب مدخل بيانات يجيد اللغة الانجليزية.
- وظائف بمنطقة المدينة المنورة.
- جريدة الوسيلة السعودية وظائف.
اعلانات وظائف الوسيط pdf الجمعة 25/6/2021
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