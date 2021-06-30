انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف الحكومة المصرية لشهر يوليو 2021 وظائف بوابة الحكومة المصرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وظائف الحكومة المصرية 2021 تعلن من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي بوابة الحكومة المصرية عن حاجتها لشغل وظائف خالية في القطاعات والهيئات والشركات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فقد أعلنت كل من وزارة البترول والثروة المعدنية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية عن حاجتهم إلى شغل وظائف حكومية خالية.

وظائف الحكومة المصرية 2021

تعلن وظائف الحكومة المصرية عن كافة إعلانات الوظائف الخالية المتاحة بها من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية، حيث يختص ذلك الموقع بعرض إعلانات وظائف الحكومة 2021 الخالية على مستوى جميع التخصصات، وكذلك الشروط والخبرات والمستندات المطلوبة ومواعيد التقدم لتلك الوظائف.

وظائف وزارة التنمية المحلية (ديوان عام محافظة بني سويف):

مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي مناسب.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون.

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط وحل المشكلات ومهارات الاتصال.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأول (أ)، أو ألا تقل الخبرة عن 17 عامًا تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 8-6-2021 وحتى 7-7-2021.

وظائف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي):

مدير عام البساتين.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل دراسي زراعي عالي.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

القدرة على القيادة والتوجيه.

اجتياز البرامج التدريبية.

إمكانية التعامل مع الحاسب الآلي.

الإلمام بالمعلومات الزراعية الرئيسية.

​قضاء مدة بينية لا تقل عن عام في وظائف من المستوى الوظيفي الأول أ، أو قضاء 17 عامًا في وظائف تتفق مع طبيعة العمل.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 27-6-2021 وحتى 27-7-2021.

وظائف وزارة البترول والثروة المعدنية (الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية):

مدير عام الإدارة القانونية.

شروط التقديم بالوظائف:

حاصل على مؤهل عالي ليسانس حقوق – شريعة وقانون.

الخبرة في مجال العمل.

تتاح تلك الوظائف للجنسين.

اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقًا لأحكام القانون.

القدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط ووضع السياسات.

إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.

المعرفة الكافية باللغة الأجنبية.

قضاء مدة بينية لا تقل عن عامين في وظائف من الدرجة الأدنى مباشرة بالنسبة للمتقدمين من داخل الجهاز الإداري للدولة.

القيد أمام محكمة النقض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو القيد بمحاكم الاستئناف مع مرور 15 عامًا على الإشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض.

علما بأن فترة التقدم إلى وظائف الحكومة المصرية المعلن عنها خلال 30 يومًا من تاريخ نشر الإعلان، وذلك في الفترة من 17-6-2021 وحتى 16-7-2021.

كما يمكن إلى جانب وظائف الحكومة المصرية 2021 الإطلاع على كافة الوظائف التي تعلن عنها وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال النشرة القومية للتشغيل، وذلك عبر موقع وزارة القوى العاملة الإلكتروني الرسمي، حيث يختص ذلك الموقع بعرض كافة الوظائف المتاحة، وكذلك الشروط الخاصة بالتقديم وتسجيل طلبات راغبي العمل بالوظائف المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة للمصريون المتواجدين في خارج البلاد أيضًا.