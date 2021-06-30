نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين برقم الهوية إلكترونيًا

بعد مرور شهر تقريبا على فتح تقديم كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين علي بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف من خلال رابط الاستعلام برقم الهوية ورقم الطلب للتعرف علي أسماء المقبولين في الوظائف العسكرية للدورة الحالية لتأهيل الضباط الجامعيين علي حسب التخصصات الجامعية لمعرفة نتائج المرشحين للقبول بشكل إلكتروني يمكنكم زيارة لموقع الإلكتروني لمنصة “أبشر- توظيف” بصورة إلكترونية وذالك عن طريق هذا المقال فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي رابط الاستعلام عن نتائج القبول في كلية الملك فهد الأمنية.

نتائج قبول كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين

يجب على كافة المتقدمين الدخول علي رابط استعلام عن نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية عبر موقع أبشر الإلكتروني للتوظيف علي شبكة الأنترنت وذالك من اجل معرفة نتيجة القبول برقم هوية الشخص المتقدم لطلب الوظيفة، حيث يمكنكم الاطلاع علي أسماء المقبولين من اتباع الرابط الرسمي الموجود أدناه.

الدخول علي رابط منصة أبشر الجديدة بشكل إلكتروني عن طريق محرك البحث جوجل.

تسجيل دخول برقم الهوية وكلمة المرور من ثم.

بعد تعبئة باقي البيانات بشكل صحيح نضغط علي تسجيل الدخول من ثم.

اختيار رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموحد بـ وظائف كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين.

سوف يظهر للشخص المستعلم نتائج المرشحين للقبول المبدئي بشكل مفصل.

بعد معرفتكم لتفاصيل نتائج كلية الملك فهد الأمنية للجامعيين للالتحاق بالوظيفة العسكرية عن طريق الرابط الإلكتروني المرفق لكم متابعينا الأعزاء بأعلاه يجب علي الشخص المترشح للوظيفة أحضار كافة المستندات المطلوب توفرها أثناء موعد الحضور بالمقابلة الشخصية لاستكمال باقي مراحل القبول النهائية بالوظيفة داخل مقر لجنة القبول والتسجيل التابعة للإدارة، حيث يمكن الاطلاع علي كافة التعليمات الواردة عن الإدارة وباقي البيانات الأخرى المطلوب معرفتها بشكل صحيح من خلال بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف، وفي الختام أوضحنا لحضراتكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي بكلية الملك فهد الأمنية في حالة وجود آي استفسارات يمكنكم التواصل مع صفحة المديرية العامة لكلية الرسمية علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.