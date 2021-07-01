وظائف حكومية.. شاهد وظائف وزارة الري المصرية 2021

وظائف حكومية 2021، يتزايد البحث بين الكثير من المواطنين عن فرصة عمل في القطاع الحكومي، حيث يعتبر الاتجاه السائد بين الكثير من الشباب هو المنافسة للحصول على فرصة عمل حكومية، ومع بدايات شهر يوليو الجاري أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تعيينات جديدة في وزارة الري المصرية، وسوف نتابع معكم عبر هذه المقال شروط ومواعيد التقديم في وظائف الري المعلن عنها هذا العام.

وظائف وزارة الري 2021

يعتبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة هو المسئول عن الإعلان عن الوظائف الحكومية وإجراء الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة المعلن عنها، نتيجة لذلك ووفق احتياجات وزارة الري أعلن الجهاز عن توافر عدد 238 وظيفة جديدة، ووفق الإعلان الرسمي فإن جميع تلك الوظائف تنتمي إلى مجموعة الوظائف الهندسية، ويكون بداية التعيين فيها في الدرجة الثالثة ج والخاصة بتعيينات الحاصلين على المؤهلات العليا وفق قانون الخدمة المدنية، ووفق الإعلان المنشور فإن التخصصات المتاح لها التقديم في الوظائف الجديدة هي من خريجي كليات الهندسية في عدة تخصصات مختلفة، وهي تخصصات هندسة (ميكانيكا، مدني، كهرباء، حاسب آلي، اتصالات)،

شروط التقديم في وظائف وزارة الري

يحتوي الإعلان الرسمي الصادر من التنظيم والإدارة على عدة شروط يجب توافرها بداية في الشخص الراغب في التقديم بالوظائف المعلن عنها ولعل أبرزها ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية. ألا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 30 عام في تاريخ نشر الإعلان. أن يكون المؤهل الحاصل عليه مناسب للوظيفة المقدم عليها.

مواعيد وطرق التقديم في وظائف الحكومة الجديدة

المواعيد الرسمية للتقديم في وظائف وزارة الري تبدأ من منتصف شهر يوليو الجاري، حيث يتم التقديم بصورة إلكترونية عبر بوابة وظائف الحكومة المصرية بداية من 15 يوليو وحتى 5 أغسطس 2021، بعدها سوف يتم غلق الاستمارة الإلكترونية ولن يتم قبول أي طلبات توظيف جديدة، كما يحتوي الإعلان على عدة مستندات لازمة في طلب التقديم ومن أهمها: