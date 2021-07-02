خطوات التقديم كعريف في الحرس الملكي, أعلنت الإدارة العامة للحرس الملكي السعودي عن توافر فرص عمل لشغل وظيفة عريف داخل الحرس الملكي السعودي, حيث تقوم الإدارة العامة للحرس الملكي بفتح باب التقديم كل عام في الكثير من الرتب المختلفة داخل الحرس الملكي السعودي, ويعرف الحرس الملكي السعودي أنه المسؤول المسؤولية التامة عن تأمين الملك سلمان ووليد العهد الملك محمد بن سلمان والكثير من الشخصيات الهامة داخل الحكومة السعودية, ولكي تستطيع التقدم علي رتبة العريف لابد من توافق الشروط المعلنة من الإدارة العامة للحرس الملكي مع إمكانياتك. شروط الالتحاق بوظيفة عريف في الحرس الملكي السعودي ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للحرس الملكي السعودي, حيث لابد أن تكون البيانات المدخلة من واقع الهوية الوطنية.

لابد أن يكون والد المتقدم سعودي الأصل أي غير حاصل علي الجنسية السعودية.

يستثني من القرار السابق الذي كان مع والده خارج البلاد نظراً لظروف عمل أو دراسة.

يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو المعاهد الإدارية في قسم العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية, والعلوم الإدارية.

أقل عمر للمتقدم هو سبعة عشر عاماً.

اكبر عمر يسمح له أن يتقدم للوظيفة هو ثلاثين عاماً.

يجب أن يستطيع النجاح في امتحانات القدرات الذي سوف يمتحن فيه في المركز الوطني للقياس.

بعد النجاح في اختبارات القدرات لابد أن ينجح في المقابلة الشخصية

ينبغي أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم ويكون متناسق مع وزنه.

أن يجتاز الكشف الطبي الذي سوف يتم توقيعه عليه.

أن لا يكون من موظفي الحكومة أو أي جهة عسكرية آخري.

لابد أن يقضي علي الأقل اربع سنوات داخل الخدمة العسكرية. التسجيل في الحرس الملكي علي رتبة عريف الذهاب إلي موفع الإدارة العامة للحرس الملكي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي التسجيل, ثم بعدها تقوم بالنقر علي جملة التحاق جديد لتقديم طلب.

كتابة رقم الهوية الشخصية, ثم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الأخري.

الضغط علي تسجيل.

الضغط علي طلب التحاق, بعدها تستطيع التسجيل في الوظيفة بكل سهولة. شروط الالتحاق بوظيفة عريف في الحرس الملكي السعوديالتسجيل في الحرس الملكي علي رتبة عريف الوسوم

خطوات التقديم كعريف في الحرس الملكي, أعلنت الإدارة العامة للحرس الملكي السعودي عن توافر فرص عمل لشغل وظيفة عريف داخل الحرس الملكي السعودي, حيث تقوم الإدارة العامة للحرس الملكي بفتح باب التقديم كل عام في الكثير من الرتب المختلفة داخل الحرس الملكي السعودي, ويعرف الحرس الملكي السعودي أنه المسؤول المسؤولية التامة عن تأمين الملك سلمان ووليد العهد الملك محمد بن سلمان والكثير من الشخصيات الهامة داخل الحكومة السعودية, ولكي تستطيع التقدم علي رتبة العريف لابد من توافق الشروط المعلنة من الإدارة العامة للحرس الملكي مع إمكانياتك. شروط الالتحاق بوظيفة عريف في الحرس الملكي السعودي ملء جميع البيانات والمعلومات المطلوبة في الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للحرس الملكي السعودي, حيث لابد أن تكون البيانات المدخلة من واقع الهوية الوطنية.

لابد أن يكون والد المتقدم سعودي الأصل أي غير حاصل علي الجنسية السعودية.

يستثني من القرار السابق الذي كان مع والده خارج البلاد نظراً لظروف عمل أو دراسة.

يجب أن يكون حاصل علي شهادة الثانوية العامة أو المعاهد الإدارية في قسم العلوم الطبيعية والعلوم الشرعية, والعلوم الإدارية.

أقل عمر للمتقدم هو سبعة عشر عاماً.

اكبر عمر يسمح له أن يتقدم للوظيفة هو ثلاثين عاماً.

يجب أن يستطيع النجاح في امتحانات القدرات الذي سوف يمتحن فيه في المركز الوطني للقياس.

بعد النجاح في اختبارات القدرات لابد أن ينجح في المقابلة الشخصية

ينبغي أن لا يقل طول المتقدم عن 170 سم ويكون متناسق مع وزنه.

أن يجتاز الكشف الطبي الذي سوف يتم توقيعه عليه.

أن لا يكون من موظفي الحكومة أو أي جهة عسكرية آخري.

لابد أن يقضي علي الأقل اربع سنوات داخل الخدمة العسكرية. التسجيل في الحرس الملكي علي رتبة عريف الذهاب إلي موفع الإدارة العامة للحرس الملكي.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي التسجيل, ثم بعدها تقوم بالنقر علي جملة التحاق جديد لتقديم طلب.

كتابة رقم الهوية الشخصية, ثم كتابة جميع البيانات والمعلومات المطلوبة الأخري.

الضغط علي تسجيل.

الضغط علي طلب التحاق, بعدها تستطيع التسجيل في الوظيفة بكل سهولة. شروط الالتحاق بوظيفة عريف في الحرس الملكي السعوديالتسجيل في الحرس الملكي علي رتبة عريف

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