أخبار وزارة الموارد البشرية السعودية .. وظائف جديدة وتوطين وسعودة وظائف هامة

أخبار وزارة الموارد البشرية السعودية أصبحت في الصدارة خلال الساعات القليلة الماضية، نظرًا لما تمثله من قطاع حيوي داخل المملكة العربية السعودية، فضلًا عما تشكله من جانب اقتصادي هام ويندرج كذلك ضمن المخطط التنموي الطموح المعروف بـ رؤية المملكة 2030 ، وقد اكتسب أهمية قصوى أيضًا، خاصةً مع نجاح بلاد الحرمين في تسجيل أرقام مميزة، في معدلات البطالة مؤخرًا.

وعلى ذكر البطالة في السعودية ، فقد أظهرت قبل أيام قلائل، تقديرات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية ، أُسست بناءً على مسح أجرته القوى العاملة خلال الأشهر الثلاث الأولى من عام 2021 (تقرير ربع سنوي)، أظهر تراجعًا لمعدلات البطالة للسعوديين بلغ 11.7% ، بينما شهدت معدلات البطالة ما نسبته 12.6% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

يُذكر أن معدلات البطالة تراجعت لأدتى مستوى لها، في عام 2016، حين بلغت 11.6% وذلك في الربع الثاني من العام سالف الذكر.

في السطور التالية، سنتعرف على آخر وأهم أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، وعن أحدث وظائف السعودية التي كشفت عنها الوزارة عبر حساباتها الرسمية، فضلًا عن توطين وسعودة وظائف هامة جديدة.

بيان جديد من وزارة الموارد البشريه السعودية

من المعروف أن بلاد الخليج العربي عمومًا، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، تزخر بالعديد من العمالة من مختلف بلاد العالم تقريبًا، في هذا السياق، وردًا على سؤال بخصوص العمالة الأجنبية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، أن مهنة الحراسات الأمنية تعد من المهن المسعودة (أي التي طالتها إجراءات التخصيص لتكون للمواطنين السعوديين).

ويأتي تأكيد الوزارة السعودية عقب ورود سؤال إلى مركز العناية بالعملاء التابع للوزارة عبر “تويتر” مفاده: «هل يُسمح للأجانب بالعمل كحراس أمن في المحلات التجارية؟».

وأجاب الحساب بالقول: “الحراسات الأمنية من المهن المسعودة”.

وأضاف المركز: «في حال وجود متأخرات برخص العمل للعامل الوافد سيتم احتساب رسوم المقابل المالي على أساس ضوابط و إجراءات المقابل المالي المطبقة حاليًا».

وظائف جديدة

من أكثر ما يهم شريحة كبيرة من الشعب السعودي والشباب في بلاد الحرمين، حيث تتصدر أعلى الموضوعات تداولًا على تويتر فضلًا عن كونها أكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات البحث الشهيرة، فقد طرحت وزارة الموارد البشرية في السعودية وظائف جديدة.

فقد أعلنت الوزارة عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج فني رعاية مرضى للجنسين، على أن يبدأ خلال الفترة من يوم الأحد المقبل 4 يوليو 2021 م الموافق لـ 24 ذو القعدة 1442 هـ وحتى يوم الخميس القادم 8 يوليو 2021 م الموافق لـ 28 ذو القعدة 1442 هـ.

وأوضحت الوزارة أن الوظيفة الجديدة أو البرنامج التوظيفي الجديد، يأتي بالتعاون مع هيئة هيئة التخصصات الصحية السعودية.

وللتقديم في البرنامج والاستفادة من الخدمة فيمكن ذلك عبر الرابط أو القسم المخصص لذلك من قبل وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية.

وللمزيد من الوظائف، فقد طرحنا في ثقفني خلال فترات سابقة، لأحدث الوظائف السعودية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر وظائف جديدة في stc بالإضافة إلى وظائف جامعة الملك خالد التي أُعلن عنها مؤخرًا.

وهنالك أيضًا وظائف دائمة وشبه دائمة، تمثل مبادرات مميزة ومثالية من قبل الجهات المعنية في السعودية، منها مبادرة باب رزق جميل التي وفرت وظائف شاغرة بالآلاف وبرواتب رائعة، بالإضافة إلى وظائف وزارة الصحة السعودية و السوق المالية ونافذة حافز الحكومية.

ويمكن الإطلاع على نشرات دائمة ومحدثة باستمرار من وظائف السعودية عبر موقعنا من خلال بوابة الوظائف الخالية.

توطين وظائف هامة وحيوية

كشفت وزاره الموارد البشريه السعوديه في الأيام القليلة الماضية، عن انتهاء مهلة السماح بـ توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، على أن تم تطبيق القرار ودخوله حيز التنفيذ فعليًا.

في هذا السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عبر موقعها الرسمي عن دخول قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات حيز التنفيذ الرسمي، بدءًا من يوم الأحد الماضي 17 ذو القعدة 1442 هـ الموافق لـ27 يونيو 2021.

ويسري القرار الجديد على كافة المنشآت في سوق العمل السعودي، والتي يعمل تحت مظلتها خمسة عاملين أو أكثر في قطاع هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى أقسام تطوير التطبيقات والتحليل والبرمجة، علاوة على الوظائف الفنية للاتصالات و الدعم الفني .

الوزارة بينت أن قرار التوطين الجديد يهدف إلى توفير ما لا يقل عن 9000 فرصة عمل للسعوديين.

أما عن سلم رواتب الموظفين في قطاع هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ، فقد حددته وزارة الموارد البشرية بالسعودية بحيث يبدأ من 7 آلاف ريال بالنسبة للمهن التخصصية، و5 آلاف ريال لأصحاب المهن الفنية.

وعلى ذكر التوطين أيضًا، أعلنت الوزارة قبل أيام قلائل، عن مشاركة 6 جهات حكومية سعودية، في توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية .

وأشارت الوزارة إلى أن الدولة تساهم بما لا يقل عن 51% رأس مالها في هذا الأمر.

الخاتمة

تعرفنا في السطور القليلة على أهم وأبرز أخبار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية ، علاوة على وظائف جديدة طرحتها الوزارة، وأخيرًا عرضنا بالتفصيل لنقل وتوطين وسعودة وظائف عدة داخل المملكة، من بينها مهن الحراسات الأمنية وكذلك مهن الاتصالات وتقنية المعلومات وأيضًا توطين عقود التشغيل والصيانة.