رابط التقديم في وظائف وزارة الخارجية الجديدة 1442 لمؤهلات البكالوريوس والماجستير

وظائف وزارة الخارجية الجديدة 1442، فقد أعلنت اليوم وزارة الخارجية من خلال الإدارة العامة للموارد البشرية، عن توافر عدد من الوظائف الخالية لديها والتي تتم بنظام التعاقد لعدد من الكوادر الوطنية، ويتم التقديم في وظائف الخارجية للجنسين من النساء والرجال، وقد حددت الوزارة موعد التقديم في الوظائف الخالية لديها والتي ستبدأ في يوم الاثنين الموافق يوم 25/11/1442 وينتهي التقديم في يوم الأحد الموافق يوم 1/12/1442، ويتم التقديم في الوظائف للحاصلين علي مؤهلات البكالوريوس والماجستير، وسوف نوضح التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف وزارة الخارجية الجديدة 1442.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الخارجية الجديدة 1442

وظائف وزارة الخارجية الجديدة تحتوي علي عدد من التخصصات التي تتطلبها الوزارة، ومن بين هذه التخصصات ما يلي:

تخصص الإعلام السياسي. تخصص العلوم السياسية. تخصص الجغرافيا السياسية وحقوق الإنسان. تخصص الدبلوماسية العامة. تخصص العلاقات الدولية و الدراسات الدولية. تخصص القانون العام والقانون الدولي. تخصص نظريات التجارة الدولية. تخصص الأمن الدولي والاستراتيجية. تخصص الاقتصاد. تخصص الإدارة العامة. تخصص المحاسبة والموارد البشرية. تخصص تخصص الإعلام الرقمي. تخصص الجرافيك والتصميم الداخلي. تخصص الترجمة.

يجب أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية سواء من الرجال أو النساء.

لابد وأن يتمتع المتقدم للوظائف بحسن السير والسلوك.

ألا يكون المتقدم قد فُصل من خدمة الدولة.

يجب أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ولائق من حيث المظهر.

أن يكون لديه رغبة في العمل خارج المملكة إذا طُلب منه ذلك.

يشترط أن يكون المتقدم من الحاصلين علي مؤهل البكالوريوس أو الماجستير أو ما يعادل ذلك من وزارة التعليم لمن كان حاصلاً عليهم من خارج المملكة.

يُفضل اختيار من يجيد اللغة الأجنبية الثانية.

شروط التقديم في وظائف الخارجية 1442طريقة التقديم في وظائف الخارجية

وضحت وزارة الخارجية طريقة التقديم في الوظائف الشاغرة لديها من خلال بعض الخطوات والتي تتم كالتالي: