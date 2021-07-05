نتائج قبول طيران الأمن النهائية 1442 ومتطلبات الحضور عبر منصة ابشر التوظيف jobs.sa

ننشر رابط نتائج قبول طيران الأمن النهائية 1442، وذلك بعد أن أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن عن نتائج القبول النهائي للمتقدمين لشغل وظائف طريان الأمن على رتبة رقيب ووكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي اليوم الاثنين بتاريخ الخامس والعشرون من شهر ذو القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ الخامس من شهر يوليو 2021م.

وقد تم الإعلان عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الترشيح النهائي عبر منصة أبشر للتوظيف العسكرية المختصة بعرض الإعلانات الوظيفية المتاحة، والاستعلام عن نتائج القبول المبدئي والنهائي، ومن خلال ثقفني نوفر رابط دخول منصة ابشر التوظيف التابعة لوزارة الداخلية للاستعلام عن نتائج طيران الأمن 1442هـ.

نتائج قبول طيران الأمن النهائية 1442

تم الإعلان اليوم الاثنين من جانب القيادة العامة لطيران الأمن بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نتائج القبول النهائي للمتقدمين لشغل الوظائف العسكرية على الرتب المذكورة أعلاه، وقد أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية متطلبات دورة الفرد الأساسي.

متطلبات المقبولين بطيران الأمن (ملبوسات)

أوضحت القيادة العامة لطيران الأمن الملبوسات الرياضية الواجب إحضارها من قبل المقبول نهائياً، حيث يجب إحضار عدد 5 فانيلة لون أخضر كم قصير سادة بدون أي شعارات أو كتابات، ويتم خياطة لوحة الاسم عليها، ويكون البرواز باللون الأسود، وكتابة اسم المقبول باللون الأبيض “خياطة”.

وإحضار عدد 5 سروال رياضي أخضر سادة خالي من أي شعارات أو كتابات، وحذاء رياضي أبيض سادة، وإحضار 15 شراباً لونه أبيض، وعدد 2 قبوع لون أبيض سادة.

أما عن المتطلبات الشخصية، فيجب إحضار أدوات نظافة مثل الشامبو والبودرة، وأدوات حلاقة بدون شفرات، وعدد 3 بجامة نوم لون أزرق فاتح، وملابس داخلية عدد 10 قطع، ومنشفة، وشرشف أبيض نفر ونصف، وبيت مخدة، وعدد 2 كرتون كمامة، ومعقم أيدي عدد 2 مقاس متوسط.

نتائج طيران الأمن 1442

أوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي المتطلبات الإدارية الواجب إحضاراها والتي سيتم التفتيش عليها، حيث يجب إحضار بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى صورتين منها مع كتابة ثلاثة أرقام جوال لأحد الأقارب على كل صورة، إلى جانب حلاقة الرأس “موس”.

وقد تم الإعلان عن منع إحضار الجوال أو خاتم أو مسبحة أو ساعة أو راديو أو ما شابه ذلك من الأجهزة الإلكترونية، وعدم إحضار مبلغ نقدي يتجاوز مبلغ الـ500 ريال كمصروف شخصي، وعدم إحضار تبغ أو دخان أو ما شابه ذلك.

رابط الاستعلام عن نتائج الترشيح النهائي لطيران الأمن عبر أبشر التوظيف

يتم الإطلاع على نتائج القبول النهائي للقيادة العامة لطيران الأمن من خلال الدخول إلى منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية الإلكترونية، وذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

استعلام نتائج القبول ابشر توظيف (jobs.sa).

ثم النقر على أيقونة إشعارات القبول بالقائمة الرئيسية، أو الدخول على الإعلان الوظيفي لطيران الأمن، وقراءة تفاصيل إعلان نتائج قبول طيران الأمن النهائية 1442 والنقر على الرابط المرفق بالإعلان، ثم تعبئة بيانات الدخول أو المعلومات الشخصية للمقبول نهائياً بشكل دقيق للاستعلام عن أسماء المرشحين نهائياً.