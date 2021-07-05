رابط التقديم لوظائف وزارة الخارجية السعودية للرجال والنساء وإليكم الشروط والوظائف المطلوبة

رابط التقديم لوظائف وزارة الخارجية السعودية والذي نشر عبر الحساب الرسمي لوزارة الخارجية عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث جاء في المنشور بأنه متوافر عددا من الوظائف التعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية وأن الوظائف المطلوبة تشمل كلا من النساء والرجال، وهذا في بعض التخصصات التي سيتم توضيحها، وأشارت إلى أن موعد التقديم بدءا من اليوم 25 ذو القعدة 1442 هجريا الموافق 5 يوليو 2021 وحتى يوم 11 يوليو الجاري، على أن يتم التقديم من خلال الرابط الرسمي للوزارة الذي أضافته من خلال منشور الإعلان على تويتر.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الخارجية السعودية

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة لوظائف وزارة الخارجية التعاقدية فهي في كلا من الإعلام السياسي والعلوم السياسية، والجغرافيا السياسية، وحقوق الإنسان والدبلوماسية العامة، والعلاقات الدولية والدراسات الدولية، والقانون العام والقانون الدولي، وأيضا نظريات التجارة الدولية، والأمن الدوليـ والإستراتيجية والإقتصاد، والإدارة المالية، والمحاسبة والموارد البشرية، والإعلام الرقمي، والجرافيك والتصميم الداخلي وأخيرا الترجمة، حيث من تتوافر فيه هذه الشروط يمكنه المشاركة عبر رابط التقديم لوظائف وزارة الخارجية السعودية.

الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظائف وزارة الخارجية

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت بعض الشروط الواجب توافرها لدى المتقدمين للوظائف المعلنة أعلاه على أن يتوافر في المتقدم ما يلي:

أن يكون سعودي الجنسية فقط لا غير. أن يكون المتقدم متحصل على البكالوريوس أو فيما أعلاه في التخصصات المعلنة من قبل الوزارة وذلك من أحد الجامعات الحكومية، أو كلية معتمدة من قبل وزارة التعليم في المملكة. تقدير لا يقل عن جيد جدا. حسن السير والسلوك والسمعة. ألا يكون تعرض للفصل قبل ذلك من خدمة الدولة. ألا يكون متزوجا أو متزوجة من غير الجنسية السعودية. حسن المظهر ولائق صحيا. يفضل وليس شرط أساسي أن يكون يجيد اللغة الإنجليزية بمقدار 5 درجات وفق تقييم الإيلتس على أن تكون معتمدة من المجلس الثقافي البريطاني، مع الملاحظة بأنه لا يقبل النتائج المحققة من المعاهد الوسيطة. لا يوجد لديه مانع من السفر خارجة المملكة العربية السعودية، أو العمل في بعثات المملكة خارج البلاد. النجاح في اختبار المقابلة الشخصية.

آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الخارجية

كانت وزارة الخارجية قد أعلنت في المنشور أن موعد التقديم يبدأ من اليوم الإثنين الموافق 25 ذو القعدة 1442 هـ، الموافق 5 يوليو 2021 م، وحتى غرة ذي الحجة 1442 هـ، الموافق 11 يوليو 2021 مـ، مع الأخذ في الإعتبار الشروط المذكورة بالأعلى.

رابط التقديم في وظائف وزارة الخارجية السعودية

أوضحت الوزارة أن التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للوزارة والتي أرفقته مع المنشور الخاص بها والموقع من الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الخارجية، حيث يمكن الدخول إلى https://jobs.mofa.gov.sa والبدء في ملئ البيانات المطلوبة مع مراعاة أن يتوافر في المتقدم الشروط الموضحة لضمان القبول في وظيفة وزارة الخارجية حسب المجال المتقدم له طالب الحصول على العمل.

الوثائق المطلوبة عند التقديم إلكترونيا في وظيفة وزارة الخارجية

هناك بعض المتطلبات التي تم الإعلان عن ضرورة توفيرها عند التقدم للحصول على وظيفة وزارة الخارجية، وهي ما يلي:

صورة الهوية الوطنية. نسخة من السيرة الذاتية مرفق بها تاريخ الأعمال السابقة والخبرات والشهادات. صورة من المؤهل الدراسي او العلمي الحاصل عليه. صورة ضوئية من الخبرات والشهادات العلمية المتوفرة لديك مثل الإنجليزية أو أي نوع من الخبرات الأخرى.

كما أشارت الوزارة عبر موقعها الرسمي بأنه لن يتم النظر أو قبول أي طلبات للتوظيف غير مرفق بها الوثائق المطلوبة والموضحة، أو المخالفة للشروط الموضحة أيضا حيث اعتذرت الوزارة عن قبول أيا من تلك الطلبات دون الرجوع لصاحبها بالطبع، ولذلك يجب الحرص والإنتباه جيدا وتحضير المطلوب قبل البدء في ملئ النموذج الإلكتروني أثناء التقديم في الوظيفة.