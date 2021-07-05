وظائف الحرس الوطني. أعلنت وزارة الحرس الوطني. عن بدء استقبال طلبات الراغبين في التقدم لشغل وظائف الحرس الوطني. وهي وظائف للرجال والنساء. وذلك على بند التشغيل والصيانة وذلك لمجموعة من التخصصات والمؤهلات، على أن يتم التقديم على تلك الوظائف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1/12/1442 هـ الموافق 1/7/2021 وحتى يوم 5/12/1442 الموافق 15/7/2021، والوظائف المتاحة للجنسين.

رابط التقديم في وظائف الحرس الوطني للرجال والنساء 2021

تعلن وزارة الحرس الوطني عن حاجتها لشغل بعض الوظائف للرجال والنساء على بند التشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني، وسيكون التقديم متاح على تلك الوظائف اعتباراً من التاريخ المذكور سلفاً على بوابة وظائف الحرس الوطني. علما بأنه يجب أن يتوافر في المتقدمين والمتقدمات لشغل تلك الوظائف مجموعة من الشروط الآتية:-

1- أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

2- عمر المتقدم أو المتقدمة لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 40 عاماً.

3- اجتياز المتقدم أو المتقدمة المقابلة الشخصية.

4- أن يكون المتقدم لائق طبيا، وأن يجتاز الكشف الطبي.

5- أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أو يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

6- ألا يكون محال للتقاعد من أية جهة حكومية.

7- أن يلتزم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة التي تقدم لها ولن يتم تكليفه أبداً بالعمل الإداري.

8- إذا كان لديه خبرات سابقة في العمل في القطاع الخاص، يجب أن تكون في مجال طبيعة عمل الوظيفة المتقدم لها، على أن يتم اثبات الخبرة السابقة في القطاع الخاص بشهادة مصدقة من الجهة التي كان يعمل موضح بها طبيعة العمل ومسمي وظيفته وبداية ونهاية الخدمة، ويجب أن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، مع ضرورة احضار تقرير من التأمينات بمدة الخبرة السابقة بالكامل.

9- في حالة عدم تحديد الوظيفة المتقدم لها أو التقدم على أكثر من وظيفة، سوف يتم استبعاد طلب التوظيف.

10- أن يكون المتقدم مسجل لدي برنامج ساعد البرنامج الخاص بالباحثين عن العمل لمن يحمل شهادة الثانوية فما أقل من ذلك، ويجب أن يتم التأكد من دقة البيانات المدخلة أثناء استيفاء طلب التوظيف.