شروط التقديم فى وظائف وزارة الخارجية السعودية للرجال والنساء

وظائف وزارة الخارجية للرجال والنساء والتي تم الإعلان عن موعد بداية التقديم فى وظائف الخارجية السعودية وكذلك الإعلان عن شروط وظائف الخارجية السعودية ورابط وظائف الخارجية وكذلك المؤهلات المطلوبة لوظائف الخارجية للنساء الرجال وطريقة التسجيل فى وظائف الخارجية بالمملكة 1443 كل تلك التفاصيل الخاصة بالإعلان الوظيفي سيتم عرضها فى المقال.

يتم قبول التقديم للمواطنين والمواطنات من أصل ومنشأ سعودي ويتم استثناء من كان يعمل والدة فى وظيفة خدمية بالخارج.

كذلك يجب أن يكون المتقدم متزوج من مواطنة سعودية والمتقدمة متزوجة من مواطن سعودي.

وأيضاً يجب على المتقدم أن يكون حسن السير والسلوك وحسن المظهر.

ثم يجب على المتقدم والمقبول أن لا يمانع العمل فى الخارج بالسفارات الخاصة بالمملكة فى الدول الأخري.

يجب على المتقدم أن لا يكون تم فصلة من خدمة الدولة فى أي وظيفة.

كذلك شرط الإجادة التامة للجة الانجليزية ويكون معدل درجاته وفق اختبار الايلتس المعتمد من المركز الثقافي البريطاني يتجاوز 5 درجات أو حتى وفق اختبار توفل ولا يتم قبول نتائج المعاهد المتوسطة.

أيضاً يجب أن يكون المتقدم حاصل على البكالوريوس وتقديره العام لا يقل عن جيد جداً.

ثم يتم معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم لمن كان يدرس بالخارج.

وأخيراً يجب أن يتجاوز المتقدم المقابلة الشخصية.

شروط التقديم فى وظائف الخارجية السعودية للرجال والنساءالمؤهلات والتخصصات المطلوبة فى وظيفة وزارة الخارجية السعودية

أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية فى الخارجية السعودية عن توفير عدد من الوظائف بالوازرة للرجال والنساء فى التخصصات التالية:

التخصصات لوظائف فى أقسام ” الإعلام السياسي – الإعلام الرقمي لخريجي الأقسام الأتية:

الدراسات الدولية – القانون العام – القانون الدولي – الامن الدولي.

كذلك العلوم السياسية – الجغرافيا السياسية – حقوق الإنسان.

ثم الدبلوماسية العامة – العلاقات الدولية – الاستراتيجية.

وأيضاً الاقتصاد – الإدارة المالية – المحاسبة – الموارد البشرية.

وكذلك أقسام الجرافيك – التصميم الداخلي – الترجمة.

موعد التقديم فى وظائف الخارجية السعودية للرجال والنساء

أكدت الإدارة العامة للموارد البشرية فى وزارة الخارجية السعودية أن التقديم على الوظائف الشاغرة للرجا والنساء سيتم بدأ تلقى طلبات التقديم إليها فى يوم الاثنين 5/7/2021 ميلادياً والموافق هجرياً 25/11/1442 وذلك حتى يوم الأحد 11/7/2021 ميلادياً الموافق هجرياً 1/12/1442.

طريقة التقديم فى وظائف الخارجية السعودية للرجال والنساء

التسجيل فى وظائف الخارجية يتم عن طريق تسجيل الدخول إلى مسار جدار ” ابشر توظيف” واختيار التقديم على الوظائف والدخول على وزارة الخارجية ومليء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التي يطلبها موقع التسجيل فى وظائف الخارجية السعودية للرجا والنساء 1443.