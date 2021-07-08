 تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية لحملة الثانوية العامة والدبلوم

تقديم وظائف جامعة الملك سعود الصحية لعام 1442-1443، تم تدشين إعلان من خلال جامعة الملك سعود بن عبد العزيز المتخصصة في العلوم الصحية، عبر الموقع الإلكتروني الخاص، عن توافر بعض الوظائف الشاغرة، لخريجي شهادات البكالوريوس والدبلوم، من خلال شغل وظيفة إدارية وفنية بالجامعة، بحيث أن يكون المقر الرئيسي للعمل هو المقر العام للجامعة بمدينة الرياض، وقد أتاحت رئاسة الجامعة عن المسميات الوظيفية، وذكرت أن التقديم على الوظيفة إلكترونياً، ولذلك وجب علينا سرعة التحرك للبحث عن رابط التسجيل والتقديم لشغل وظيفة جامعة الملك سعود، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل من خلال ذلك المقال.

تقديم وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

إتاحة الجهات الحكومية المختصة بجامعة الملك سعود، أنه يوجد العديد من الوظائف الشاغرة للجنسين رجال ونساء في مقر الجامعة، وهذه المسميات الوظيفية كما تم ذكرها من خلال موقع جامعة الملك سعود وهي كالآتي :

لحاملي شهادة البكالوريوس، تم إتاحة وظيفة مدير شبكات، وذلك في التخصصات “هندسة الكمبيوتر وتقنية المعلومات، وعلوم الكمبيوتر”

ولحاملي شهادة الدبلوم، يتطلب مشغل غرفة إنذار.

موعد التقديم على الوظيفة الإدارية في جامعة الملك سعود

أكدت إدارة الجامعة أنه يستمر التقديم على الوظائف الشاغرة لمدة أسبوع، على أن يكون موعد البدء في تلقي طلبات التقديم إلكترونيا من اليوم الأربعاء الموافق 7 /7/2021 والمتوافق مع 27 ذو القعدة، وينتهي التسجيل والتقديم إلكترونياً ليوم الأربعاء الموافق 4 من ذو الحجة 1442، والمتوافق لتاريخ 14/7/2021.

شروط التقديم لوظيفة جامعة الملك سعود

وضعت إدارة الجامعة عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدم للشغل الوظائف وهي كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

شرط إجادة اللغة الإنجليزية بإتقان.

يجب اجتياز المستوى المطلوب الموضح في الوصف الوظيفي.

يجب على المتقدم إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

رابط التقديم لوظائف جامعة الملك سعود الصحية 1442-1443

تم إتاحة الموقع الرسمي الخاص بجامعة الملك سعود الصحية للتقديم عليها من خلال الطلاب والطالبات وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية :