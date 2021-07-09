انت الان تتابع تفاصيل خبر إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 9/7/2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تواصل مصر فايف من خلال خدمة الوظائف الخالية نشر مختلف الوظائف وفرص العمل الخالية والتي تقدم من خلال المؤسسات الرسمية للهيئات والشركات والمصانع وكبرى الصحف المصرية والعربية، و التي تتناسب مع حملة المؤهلات العليا والمتوسطة بالإضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل، حيث نتابع اليوم عرض جديد وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 9/7/2021.

فقد نشرت جريدة الوسيط اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 مجموعة متميزة من الوظائف وفرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات من مهندسين وفنيين وعمال إنتاج وعمال خدمات وسكرتارية وسائقين ومحاسبين ومحامين وموظفين إداريين وموظفين استقبال وغيرها من الوظائف وفرص العمل المتميزة، ونستعرض الآن عرض اهم الوظائف الخالية بجريدة الوسيط اليوم الجمعة.

وظائف آخري:

وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 9/7/2021

فرص عمل بشركة مقاولات كبرى لجميع المؤهلات. وظائف خالية بالجمعية الشرعية الرئيسية. وظائف خالية بشركة صناعية كبرى تعمل في مجال مواسير PVC. فرص عمل بمعمل تحاليل مياه بالمعادي. وظائف خالية بمعمل ماتريكس بالمعادي. مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة تكييف كبرى. فرص عمل بشركة نقل سياحي كبرى. مطلوب محاسبين للعمل فورا بمكتب محاسب.

ونتابع الآن عرض إعلانات وظائف جريدة الوسيط اليوم الجمعة 9/7/2021 على مصر فايف.