بدء تقديم وظائف الحرس الوطني 1442 على بند الأجور والتشغيل والصيانة للرجال والنساء

تقديم وظائف الحرس الوطني، تم تدشين إعلان من قبل وزارة الحرس الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية عن شغل بعض الوظائف على بند الأجور والتشغيل والصيانة بوزارة الحرس الوطني لكلاً من الجنسين “رجال -نساء”، بتخصصات مختلفة ومؤهلات متنوعة، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، وذلك لشغل الوظائف في وزارة الحرس الوطني، ويبدأ استقبال التسجيل وتلقي الطلبات على موقع الوزارة اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 1 ذو الحجة لعام 1442هـ حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 5 ذو الحجة 1442هـ، على أن ينتهي تلقي طلبات التقديم في تمام الساعة 11:59 مساءً، وننشر لكم عبر موقع ثقفني رابط تقديم وظائف الحرس الوطني 1442هـ.

تقديم وظائف الحرس الوطني 1442هـ

تم الإعلان من قبل وزارة الحرس الوطني عن فتح باب التقديم إلكترونياً لشغل وظيفة على بند التشغيل والصيانة لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، البكالوريوس، حملة الدبلوم، حسب المسميات الوظيفية التالية:

شغل وظيفة مهندس مدني لكلاً من الرجال والنساء، على أن يكون المؤهل العلمي بكالوريوس، وخبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

وظيفة فني إلكترونيات للرجال فقط، ويكون المؤهل “دبلوم صناعة وتحكم”، مع وجود خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

شغل وظائف مشرف سلامة وصحة مهنية للرجال فقط، على أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل “دبلوم سلامة وصحة مهنية”، مع وجود خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

وظيفة مأمور مستودع للرجال، مع حصول المتقدم على” دبلوم إدارة مستودعات” مع إتقان خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

عدد 2 عامل للرجال، مع حصول المتقدم على” الشهادة الابتدائية كحد أدنى”، مع وجود اللياقة البدنية، ولا يقتصر ذلك على الخبرة.

رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1442

أوضحت وزارة الحرس الوطني السعودي أن التقديم على الوظائف إلكترونياً من خلال التالي،

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الحرس الوطني job.sang.gov.sa

على أن يبدأ التقديم من الأحد القادم الموافق 12 يوليو 2021م ويستمر حتى الخميس الموافق 15 يوليو 2021م على أن ينتهي تقديم الطلبات في الساعة 11:59 مساءاً.

شروط التقديم والتسجيل على وظائف الحرس الوطني 1442

وضعت وزارة الحرس الوطني بالمملكة عدة شروط يجب على المتقدمين استيفاء تلك الشروط للحصول على الوظائف الشاغرة ومن أبرز الشروط التالي: