فتح التقديم في الحرس الوطني sang 1442 للنساء والرجال عبر موقع job.sang.gov.sa

ننشر رابط التقديم في الحرس الوطني sang 1442 على الوظائف المدنية للرجال والنساء، وذلك بعد إعلان وزارة الحرس الوطني بالمملكة عن توفر عدداً من الوظائف الشاغرة على بند التشغيل والصيانة بتخصصات متنوعة ومؤهلات مختلفة، وقد بدأ موقع وزارة الحرس الوطني الإلكتروني اليوم الأحد بتاريخ 11 يوليو 2021م الموافق لتاريخ 1 ذي الحجة 1442هـ في استقبال طلبات التسجيل في الحرس الوطني لمن يرغب في الالتحاق بالوظائف المدنية لدى الوزارة.

التقديم في الحرس الوطني sang 1442

أتاحت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية اليوم الأحد رابط تقديم الحرس الوطني للرجال والنساء للالتحاق بوظائف مدنية على بند التشغيل والصيانة، ومن المقرر أن تستمر عملية التقديم على الوظائف المعلن عنها رسمياً حتى يوم الخميس الموافق لتاريخ 5 ذي الحجة 1442هـ (الساعة 11:59 مساءً).

شروط الحرس الوطني

أوضحت وزارة الحرس الوطني الشروط اللازمة للتقديم في وظائف الحرس الوطني 1442هـ، حيث يجب أن يكون المتقدم/ة سعودي/ة الجنسية أصلاً ومنشأً، كما يجب ألا يقل العمر عن 18 سنة، ولا يزيد عن 40 سنة، وأن يتوفر لدى المتقدم اللياقة الطبية، واجتياز الكشف الطبي والمقابلة الشخصية.

كما يجب أن يتوفر لدى المتقدم حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بالإدانة في جريمة تخل بالشرف أو الأمانة، وألا يكون محالاً للتقاعد من أي جهة حكومية، وسيتم استبعاد أي طلب توظيف في حال عدم تحديد الوظيفة المرغوب في الالتحاق بها، أو التقدم على أكثر من وظيفة بالقطاع، وضرورة التزام المتقدم بالممارسة الفعلية لمهام الوظيفة المتقدم عليها، ولن يتم تكليفه بأي عمل إداري،

وأن يكون المتقدم مُسجلاً في برنامج ساعد للباحثين عن عمل لمن يحمل مؤهل الثانوية العامة فأعلى، ويجب أن تكون الخبرات السابقة بالقطاع الخاص في طبيعة عمل الوظيفة المتقدم عليها، وأن يتم إثبات ذلك بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحاً بها المسمى الوظيفي وبداية ونهاية الخدمة وأن تكون موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية، إلى جانب إحضار تقريراً من التأمينات يغطي مدة الخبرة كاملةً.

رابط تقديم الحرس الوطني 1442

يتم التقديم في الحرس الوطني sang 1442 من خلال الدخول إلى موقع وزار الحرس الوطني الإلكتروني المخصص لاستقبال طلبات التسجيل من الراغبين والراغبات في الالتحاق بالوظائف المدنية المعلنة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق بالتالي:

رابط تقديم الحرس الوطني (sang.gov.sa).

وبعد اتباع الرابط الرسمي المرفق عالية، يمكنكم التسجيل مباشرةً من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية الوطنية للمتقدم أو المتقدمة، ثم تاريخ الميلاد، ثم النقر على الإقرار والتعهد بقراءة كافة شروط الحرس الوطني 1442، ثم النقر على “تسجيل”.