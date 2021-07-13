وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442 خطوات وشروط التقديم

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442 التي قد تم الإعلان عن إنها متاحة للتقديم الآن للأفراد السعوديين من الجنسين ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بوظائف هذه الهيئة كاملة، حيث هناك ما يقرب من 307 وظيفة شاغرة في انتظار المتقدمين إليها من أبناء المملكة، وفيما يلي عبر السطور والفقرات التالية سيتم توضيح خطوات وطريقة التقديم في وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني الجديدة.

وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني 1442 – 1443

أعلن قسم الشؤون الصحية في الحرس الوطني السعودي عن توافر عدد كبير من الوظائف التي قد بلغ عددها نحو 307 وظيفة للأفراد من أبناء المملكة العربية السُّعُودية رجال ونساء من الحاصلين على مختلف المؤهلات الدراسية، مثل:

شهادة الثانوية العامة.

شهادة الدبلوم الفني.

شهادة البكالوريوس.

الدراسات العليا.

كما إن تلك الوظائف متاحة لأبناء وبنات المملكة سواء من حديثي التخرج أو من أصحاب الخبرة في أي من مجالات العمل المتاحة للتقديم في الوقت الحالي.

شروط تقديم وظَائف الشؤُون الصحِّية بالحرَس الوَطني 1442

من أهم الشروط الأساسية التي لا بُد من توافرها في المتقدمين إلى هذه الوظائف من السعوديين والسعوديات ، ما يلي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها.

ألا يكون ملتحقًا بوظيفة حكومية أخرى أو وظيفة في الحرس الوطني.

ألا يكون قد تم فصله من أي وظيفة حكومية أو عسكرية سابقة.

أن يكون ذو سمعة طيبة وحسن سير وسلوك.

الحصول على تقدير لا يقل عن (جيد) في أي مؤهل مطلوب للوظيفة.

الحصول على التسجيل المهني والترخيص بمزاولة المهنة من (الهيئة السُّعُودية للتخصصات الصحية) وذلك للوظائف الطبية والصحية.

الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من الهيئة السُّعُودية الهندسية، وذلك عند التقديم على الوظائف الهندسية.

اجتياز أي اختبارات قَبُول أو اختبارات طبية تضعها الشؤون الصحية بالحرس الوطني لقبول الموظفين الجدد بها.

اجتياز المقابلة الشخصية التي تعقدها الهيئة بنجاح.

رابط تقديم وظائف الشؤون الصحية بالحرس الوطني السعودي

يُمكن للأفراد السعوديين الراغبين في التقديم على أي من وظائف الشؤون الصحية في الحرس الوطني داخل المملكة الذَّهاب إلى الرابط الرسمي للتقديم من داخل المملكة ، وهو: (https://eapps.ngha.med.sa/recruitment/AR/vposition.aspx) ثم استعراض كافة الوظائف المُتاحة والتي يُمكن التقدم إليها ؛ والبدء في اختيار الوظيفة المناسبة ، والضغط عليها ، ثم البَدْء في ملء طلب التوظيف وإرسال الطلب، وانتظار النتيجة.

أماكن وَظائِف الشُّؤون الصِّحية بالحَرس الوطَنِي

إن الوظائف المقدمة من خلال الشؤون الصحية بـِ الحرس الوطني السعودي إنما تهدف إلى رفع قدرات الكوادر البشرية في مختلف المجالات والوظائف التي يكون هناك حاجة دائمة إلى شغلها في المملكة العربية السُّعُودية من الجنسين، ولقد تمت الإشارة إلى أن هذه الوظائف تُغطي معظم مناطق ومحافظات المملكة العربية السُّعُودية كُلََّها، ومن أهمها، ما يلي: