انت الان تتابع تفاصيل خبر مطلوب أفراد امن وميكانيكي ومنجد للعمل فورا بالسفارة الأمريكية بالقاهرة برواتب تصل إلى 111 ألف دولار سنويا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نواصل على مصر فايف نشر جديد الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات والتي تتناسب مع جميع المؤهلات، والتي تقدم من خلال الجهات الرسمية للهيئات أو الشركات أو الصحف، وذلك بهدف إتاحة الفرص أمام الباحثين عن عمل، وننشر اليوم عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات والمقدمة من السفارة الأمريكية بالقاهرة للعمل بها، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة:-

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

مطلوب ميكانيكي سيارات Automotive Mechanic، ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل متوسط وان يجيد اللغة الانجليزية، وخبرة في مجال العمل، والعمل دوام كامل 40 ساعة أسبوعيا، للعمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، براتب 111.240 دولار سنويا، واخر موعد لتلقى الطلبات : 27/7/2021. مطلوب أفراد امن Guard (All Interested Applicants)، العمل 40 ساعة في الأسبوع، ويشترط أن يكون المتقدم قد اكمل الخدمة العسكرية أو اعفي منها، وللراغبين يفضل أصحاب الخبرات أو ضباط، براتب 87.598 دولار في السنة، واخر موعد للتقديم : 25/7/2021 . مطلوب منجدين Upholsterer – All Interested Applicants، العمل دوام كامل 40 ساعة أسبوعيا، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان يجيد اللغة الانجليزية، ويجيد أنواع الأقمشة الأمريكية وأنواع القياسات والمعايير الأمريكية، والعمل فورا، براتب 94.777 دولار في السنة، واخر موعد لتلقى الطلبات :27/7/2021. مطلوب ممرضة Registered Nurse (USEFMs ONLY)، ويشترط أن تكون حاصلة على شهادة دبلوم تمريض أو شهادة معادلة من مدرسة التمريض معتمدة، وخبرة في العمل لا تقل عن سنتين، براتب 47.619 دولار في السنة، للعمل فورا بالسفارة، واخر موعد لتلقى الطلبات : 21/7/2021. مطلوب ممرضة مسجلة Registered Nurse (WAE) (USEFMs ONLY)، خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين وان تكون حاصلة على دبلوم تمريض، براتب 47.619 دولار سنويا، واخر موعد لتلقى الطلبات : 21/7/2021.

وظائف آخري:

الشروط العامة

أن لا يقل المؤهل عن متوسط.

خبرة في مجال العمل لا تقل عن سنتين.

أن يجيد اللغة الانجليزية.

القدرة على العمل فورا بالسفارة بعد استلام ترشيحهم للعمل.

العمل دوام كامل 40 ساعة في الأسبوع.

وللراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بالقاهرة من خلال الرابط التالي ” وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة “.