صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن توافر 5 وظائف شاغرة للجنسين 2021

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن اليوم الخميس الموافق 15 من شهر يوليو عام 2021 عن توافر خمسة وظائف شاغرة لكلال الجنسين الرجال والإناث، ولكن بشرط توافر الشروط العامة التي قام بوضعها، إلى جانب الشروط الخاصة بكل وظيفة والتي من اللازم توافرها في أي مواطن يرغب في التقديم للالتحاق بإحدى الوظائف المتاحة، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال على الشروط اللازم توافرها في المواطنين، كما سنتعرف على موعد وطريقة التقديم في وظائف صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

صندوق الاستثمارات العامة السعودي

يعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي واحد من أهم وأبرز صناديق الاستثمارات بالمملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاءه بموجب مرسوم ملكي من حاكم المملكة العربية السعودية وذلك في عام 1971م.

تم تأسيس هذا الصندوق بهدف القيام بالعديد من المهام الرئيسية بالمملكة والتي تتمثل في الآتي:

تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية الهامة والكبرى تجاه اقتصاد المملكة العربية السعودية.

العمل على تمويل الكثير من المشاريع حيوية بالمملكة في العديد من المجالات الكبرى مثل (النفط – التعدين – الأسمدة الزراعية – البتروكيماويات – الكهرباء) وغيرها من المجالات الأساسية.

كما يهدف إلى تقديم يد العون من خلال توفير العديد من التمويلات للكثير من القطاعات الحكومية والخاصة بالمملكة.

بالإضافة إلى إنشاء العديد من المشاريع الكبرى داخل المملكة وخارجها.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى أن يكون الصندوق إحدى محركات القوى في مجال الاستثمارات والجهة الاستثمارية، وأن تصبح المملكة العربية السعودية الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، بالإضافة إلى الرغبة في ارتفاع مؤشرات الاقتصاد بالمملكة مقارنة بدول العالم الأخرى، وذلك تحقيقاً لرؤية 2030 التي تسعى إليها السعودية.

شروط القبول في وظائف صندوق الاستثمارات

قامت الإدارة القائمة على الصندوق الخاص بالاستثمارات بوضع بعض الشروط العامة الواجب توافرها والالتزام بها، وتتمثل في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون متفرغ علي العمل أو في السنة النهائية من الدراسة.

يجب على التقدم سواء كان من الرجال أو النساء أن يجيد اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

ضرورة حصول المتقدم أو المتقدمة على المؤهل والخبرة المطلوبة للالتحاق بالتخصص المطلوب.

يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة في استخدام برامج الحاسب الآلي ومايكروسوفت أوفيس، وغيرها من برامج الحاسوب.

التخصصات المطلوبة للتوظيف

جاءت تخصصات الوظائف الشاغرة لكلا الجنسين الرجال والنساء على النحو التالي:

أولاً أخصائي تقنية معلومات (IT Professional)

يشترط على المواطن الراغب في الالتحاق بهذه الوظيفة الحصول على بكالوريوس في هندسة حاسب أو علوم حاسب أو ما يعادلهم.

كما يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة ذو خبرة في مجال تقنية المعلومات لمدة لا تقل عن 5 سنوات.

ثانيًا أخصائي تجاري (Commercial Professional)

ضرورة حصول المواطن على بكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق.

بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 12 سنة بمجال التسويق.

ثالثاً أخصائي قانوني (Legal Professional)

تعتبر هذا التخصص من أهم التخصصات الموجودة ومن متطلباته حصول المتقدم على بكالوريوس في القانون دولي أو ما يعادله.

مع وجود خبرة في بيئة قانونية ديناميكية لمدة لا تقل عن 20 سنة.

رابعاً أخصائي إدارة ومشتريات (Admin and Purchasing Professional)

للالتحاق بهذا التخصص يحب حصول المتقدم على بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله.

كما يستحسن وجود خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات الإدارية.

خامساً أخصائي علاقات حكومية (Government Relations)

تتطلب هذه الوظيفة من المواطن أن يكون حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال أوعلاقات عامة، وذو خبرة في الشؤون الإدارية.

طريقة التقديم على وظائف صندوق الاستثمارات العامة

تم تحديد موعد التقديم للقبول في الوظائف المتاحة ويبدأ من اليوم الخميس 15 يوليو 2021 الموافق 5من ذو الحجة عام 1442هـ، وذلك عن طريق الدخول على رابط التقديم الآتي https://bit.ly/3nuI9Bz، واختيار الوظيفة المناسبة و من ثم القيام بتعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وأخيراً الضغط علي زر “التقديم في الوظيفة”.

وبذلك نكون قد انتهينا من توضيح الوظائف المتاحة في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما تعرفنا على الشروط العامة وموعد وطريقة التقديم إلكترونيًا.