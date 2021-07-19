رابط وظائف الحج والعمرة 26 وظيفة إدراية بوزارة الحج والعمرة 1442 جدارة haj.gov.sa

وظائف وزارة الحج والعمرة، زاد البحث بالفترة الأخيرة في المملكة عن وظائف الحج والعمرة، وهذا خاصة من قبل المواطنين والمواطنين الخريجين الذين يبحثون عن وظائف، حيث قد أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي عن وجود 26 وظيفة شاغرة كما هو موضح بالأسفل، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

وظائف الحج والعمرة 1442

وقد أعلنت وزارة الحج والعمرة عن توفر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، ويبلغ عددها 26 وظيفة مختلفة، والتي سنذكرها لكم بالأسفل، وقد دعت الوزارة في بيانها الخريجين والخريجين للتقدم إلى تلك الوظائف، وهذا بنظام التعاقد على سلم التوظيف.

وسنتابع معكم الوظائف الشاغرة التي أعلنتها الوزارة، حيث إن الوظائف المتاحة هي كالآتي، ويوجود عدد من المسميات الوظيفية التي يوجد بها أكثر من وظيفة، والوظائف كالآتي:

مساعد إداري (وظيفتين).

كاتب.

ناسخ آلة.

سكرتارية.

باحث إعلامي مساعد.

وظيفة باحث نظامي مساعد.

باحث توظيف مساعد.

محاسب مساعد.

باحث موارد بشرية.

وظيفة باحث تطوير الموارد البشرية.

باحث إحصائي.

وظيفة باحث إعلام مساعد.

باحث معلومات.

مهندس معماري.

باحث تطوير إداري.

مهندس ميكانيكي مساعد.

باحث تخطيط.

أخصائي تقنية معلومات (وظيفتان).

فني دعم.

أخصائي للتخطيط.

محلل نظم أول (وظيفتان).

مبرمج (تطوير برامج حاسوبية).

1 وظيفة مدير مشروع.

رابط تقديم وظائف وزارة الحج والعمرة

ويمكنك التقديم في الوظائف المعلن عنها بالوزراة بكل سهولة إلكترونيا، وهذا عبر منصة التوظيف السعودية الرسمية جدارة.

ويمكنك التقديم بكل سهولة إلكترونيا، وهذا كما شرحت الوزارة عبر منشورها الرسمي الذي يمكنك الاطلاع عليه عبر موقع وزارة الحج hag.gov.sa، فتابع للتعرف على الخطوات:

اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهذا من الرابط hrsd.gov.sa.

قم بتسجيل الدخول بالمنصة.

اضغط على زر التقديم على الإعلانات الوظيفية.

انقر على زر الرغب في الدخول للإعلان.

حدد رغبات الوظائف التي تريد التقديم عليها.

بعد الانتهاء من الرغبات، قم بطباعة ملخص الطلاب من خلال زر الطباعة، واحتفظ بالملخص لحين الحاجة إليه.

الفترة الزمنية للتقديم

ويمكن للراغبين في التقديم تقديم طلباتهم على الوظائف المتاحة للجنسين من الخريجين والخريجات، وهذا في الفترة الزمنية التي حددتها الوزارة، وهي من يوم 8 ذو الحجة 1442، حتى يوم 14 ذو الحجة 1442.

لذا فعلى الراغبين بالتقديم التقديم في أسرع وقت، وهذا نظرا لمحدودية الوقت.