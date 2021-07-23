فرص عمل شاغرة بمجموعة لولو هايبر ماركت العالمية للمؤهلات المتوسطة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعلن مجموعة لولو هايبر ماركت العالمية “التجمع الأول بجوار أكاديمية الشرطة – مول تاون بلازا” عن حاجتها إلى شغل مئات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة والعليا، برواتب مجزية، ونستعرض الآن على مصر فايف تفاصيل الوظائف المطلوبة وطرق التقدم كالتالي:-

وظائف لولو هايبر ماركت العالمية

مطلوب عدد 30 كاشير – أمين صندوق، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب عدد 20 سائق رخصة درجة ثانية، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 شيف شاورما وبيتزا، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 شيف اجبان- ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 شيف جزارة ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 شيف اسماك، ويشترط أن لا يقل المؤهل عن متوسط. مطلوب عدد 50 بائع، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 20 خباز بلدي وإفرنجي.

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شروط ومزايا وطرق التقدم لوظائف لولو ماركت

يشترط لمن يرغب أن لا يقل المؤهل عن متوسط، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ويفضل أصحاب الخبرة، وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية بالإضافة إلى زيادات سنوية بنسبة 10 %، والراتب حسب المقابلة والخبرة، وللراغبين في التقدم للوظائف يرجى التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة والهجرة عبر تسجيل راغبي العمل.