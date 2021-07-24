انت الان تتابع تفاصيل خبر وظائف خالية بالسفارة البريطانية والأمريكية بالقاهرة براتب 215 ألف جنيه سنويًا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بالقاهرة من خلال موقعهما الرسمي عن حاجتهما إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة، والعمل فورا، برواتب تصل إلى ربع مليون جنيه سنويا، ونستمر من خلال مصر فايف في عرض مختلف فرص العمل الشاغرة لجميع المؤهلات، للعمل على توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل، ونتابع الآن عرض التفاصيل.

وظائف السفارة البريطانية بالقاهرة

مطلوب مدير مشروع “Project Manager, Conflict Stability and Security” ويشترط أن يكون حاصل على مؤهل مناسب في هذا المجال، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات وان يجيد اللغة الانجليزية جيدا، والعمل 36 ساعة في الأسبوع، براتب 1374 دولار شهريا، والعمل فورا بالسفارة البريطانية بالقاهرة، واخر موعد للتقدم 25/7/2021، وللتقدم من هنا. مطلوب مساعد إداري لمجموعة الأعمال الفنية ” Administrative Assistant for Technical Works Group (Maternity Cover)” ويشترط إجادة اللغة الانجليزية والخبرة في مجال العمل، والعمل 36 ساعة أسبوعيا، براتب 680 دولار شهريا، واخر موعد لتلقى الطلبات : 3/8/2021، للتقدم من هنا.

وظائف آخري:

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

مطلوب سائق “Chauffeur ” ويشترط خبرة لا تقل عن سنتين كسائق، وان يجيد قيادة شاحنات، والعمل 48 ساعة أسبوعيا، براتب 733 جنيها سنويا، والعمل بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، واخر موعد لتلقى الطلبات 29/7/2021. مطلوب ميكانيكي ” HVAC Mechanic ” و يشترط خبرة لا تقل عن سنتين، وان يجيد اللغة الانجليزية، والعمل يوم كامل 40 ساعة أسبوعيا، براتب 111.240 ألف جنية سنويا، واخر موعد للتقديم :29/7/2021. مطلوب مساعد جوازات سفر ” Passport and Citizenship Assistant- All Interested Applicants” ويشترط خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل، وان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب وان يجيد اللغة الانجليزية، براتب 215.208 جنيه سنويا، واخر موعد للتقديم : 29/7/2021.

طرق التقدم

للراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة بالسفارة الأمريكية والبريطانية بالقاهرة، يرجى التقدم من خلال الموقع الرسمي للسفارتين، من خلال الرابط التالي “السفارة البريطانية” – “السفارة الأمريكية“.