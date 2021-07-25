الخطوط السعودية وظائف إدارية وفنية وتقنية شاغرة لحملة الثانوية فيما فوق 2021

الخطوط السعودية وظائف جديدة في المجالات التقنية والفنية والإدارية لحملة الثانوية العامة فيما فوق، هذا ما قد أعلنت عنه شركة الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية مؤخراً، وهذا كما جرت العادة فإنه دائما ما تكون هناك وظائف تقنية خالية تتطلب عاملين كل عام، كمختصين في هندسة الاتصالات، أو أمن المعلومات، أو نظم المعلومات، أو تقنية المعلومات، أو هندسة النظم، أو علوم الحاسب، أو هندسة الحاسب، ويمكنك التقدم والحصول على وظيفة من خلال الإطلاع على شروط الخطوط السعودية وظائف وطريقة التقديم في حيثيات هذا المقال.

الخطوط السعودية الجوية

خلال الحديث عن الخطوط السعودية وظائف لا بد وأن نذكر أن الشركة لها العديد من الفروع في أنحاء المملكة مثل فرع (الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي) في المدينة المنورة وفرع (الملك خالد الدولي) في مدينة الرياض، أما الفرع الرئيسي فهو فرع مطار (الملك عبد العزيز الدولي) في مدينة جدة وتتمتع هذه الخطوط بميزة خمس نجوم في خدماتها، وهي عضو في الاتحاد العربي الخاص بالنقل الجوي وتوفر الخطوط السعودية خدماتها لمائة وجهة جوية.

كما أن هناك العديد من الأهداف التي يعتمد عليها عمل تلك الخطوط والتي منها، أنها تسعى لزيادة أعداد المقاعد المتاحة لكي يتم نقل أكبر عدد من المسافرين خلال العام، هذا من خلال رفع عدد الطائرات التابعة لها، كذلك تسعى الشركة بشكل مستمر إلى تطوير العاملين فيها وإكسابهم مهارات أكثر، لتقديم خدمات أفضل للمسافرين على أعلى مستوى من الجودة.

لذلك قد عملت الخطوط السعودية على توفير فرص عمل أكثر فيها، بعد أن كان التقدم للعمل فيها محدودا في السابق، وتوفر السعودية كذلك بعثات خارجية بغية إخراج عددا كبيرا من الدارسين في هذا المجال، القادرين على ملء تلك الأماكن الخالية في وظائف الطيران بجدارة، ولا شك أيضاً أنها تعمل على حماية المسافرين وكل من يعمل فيها لذا، فإن عملها قائم على معايير السلامة والأمان اللازمة بشكل كاف جدا.

شروط القبول في وظائف الخطوط السعودية

إن الخطوط السعودية لها بعض الشروط وكذلك هناك أوراق يجب توفيرها قبل التقدم لتلك الوظائف، وتأتي الشروط والأوراق كما يلي:

يجب أن تكون نتيجة الشخص المتقدم في امتحان الإنجليزية ٧٢ وذلك من قياس STEP.

في حال وجود درجة الماجستير يجب أن تكون درجته (ثلاثة من أربعة) أو (أربعة من خمسة)، تزيد الدرجة لا تقل.

أما في حال وجود درجة بكالوريوس يجب أن تكون درجته (2.75 من أربعة) أو (3.75 من خمسة)، تزيد الدرجة لا تقل.

يجب حصول المتقدم على أي درجة من الدرجتين السابقتين، أو ما يعادلهما.

يجب توفر الجنسية السعودية للمتقدم.

حصول الشخص على خبرة سنة فأكثر بمجال الأمن السيبراني.

بالنسبة للأوراق المطلوبة فهي:

صورة من كشف الدرجات.

نسخة من معادلة الشهادة لمن كانت دراستهم خراج السعودية.

المؤهل التعليمي (نسخة)، موضحة معدل الدرجات الإجمالي، مع العلم أن الحد الأدنى هو الثانوية.

صورة الهوية الوطنية السعودية.

وثائق شهادة الخبرة في مجال الطيران.

السيرة الذاتية للمتقدم.

التخصصات المطلوبة للتوظيف

قد أتاحت شركة الخطوط الجوية السعودية العديد من الوظائف التقنية، حيث أصبح هناك أكثر من فرصة للعمل في المجال التقني ومن المجالات الوظيفية التقنية المتاحة ما يلي:

أولاً «أخصائي تقنية المعلومات»

يشترط في المواطن المتقدم للوظيفة أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة الحاسب، علوم الحاسب، هندسة النظم، تقنية المعلومات، ونظم المعلومات، أمن المعلومات، هندسة الاتصالات).

كما يشترط أن يكون المواطن المتقدم ذو خبرة متوسطة في مجال تقنية المعلومات.

كذلك يجب أن يكون متمكناً من اللغتين العربية والإنجليزية سواء في التحدث أو الكتابة أو القراءة.

لابد من أن يتمتع المتقدم بالقدرة على تطوير وصيانة وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات الآلية، تماشيًا مع استراتيجيات تكنولوجيا المعلومات السائدة في الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية.

ثانيًا «أخصائي إدارة المشاريع والأداء»

يشترط على المواطن المتقدم للالتحاق بالوظيفة أن يكون حاصلاً على بكالريوس في تخصصات الهندسة أو إدارة الأعمال أو علوم الحاسب أوما يعادلها.

كما يشترط على المتقدم أن يكون ذو خبرة متوسطة أي سنة على الأقل في مجال إدارة المشاريع الهندسية والجوية.

أيضا يجب أن يكون قادرا على كتابة التقارير الفنية والسجلات وقراءة الوثائق الفنية ومخططات وتصاميم المركبة الميكانيكية وتحليلها ومراجعتها.

ثالثاً «فني صيانة الطائرات»

يستلزم على المواطن المتقدم طلب للالتحاق بالوظيفة امتلاك خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال تطوير وصيانة الماكينات.

أن يكون على دراية كاملة بكافة المخططات والتصاميم الخاصة بالمركبات الميكانيكية والقدرة على تحليلها ومراجعتها.

يمكن للحاصلين على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها الالتحاق بهذه الوظيفة في حال توافرت الشروط فيه.

رابعاً «موظف فني دعم»

يجب أن يكون المتقدم ذو خبرة لا تقل على عامين في مجال الدعم الفني، وأن يكون على استعداد تام للسفر إذا تطلبت الوظيفة هذا الأمر.

كما يجب أن يتميز المواطن بقابلية العمل والقدرة على التعامل مع كل من حوله بمختلف الشخصيات والطباع.

يمكن للمواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المسار العلمي أو ما يعادلها التقدم بطلب للحصول على الوظيفة.

كما أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعلن عن توافر 5 وظائف شاغرة للجنسين 2021

كيفية التقديم في الخطوط السعودية وظائف 2021

لكل من يبحث عن طريقة التقديم في وظائف شركة الخطوط السعودية، نقدم لكم من خلال هذا المقال طريق التقديم إلكترونيًا.

كل ما عليك هو تجهيز الأوراق والمستندات السابق ذكرها ومن ثم اتباع الخطوات التالية:

أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى رابط الموقع الرسمي للتوظيف في الخطوط الجوية بالمملكة العربية السعودية.

بعد ذلك يقوم بالضغط على أيقونة البحث عن وظائف.

سيتم الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالوظائف الشاغرة، يقوم المواطن باختيار الوظيفة المناسبة له.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة ” تقدم الآن”.

بعد ذلك يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة ومن ثم يقوم بإرفاق المستندات المطلوبة.

وأخيراً يقوم بالضغط على زر “إرسال” لإتمام عملية التقديم بنجاح.

حينما تبحث عن وظائف عبر الإنترنت، تكون أمام بوابة مليئة بالوظائف المختلفة، لذا في حال امتلاكك المهارات اللازمة، اغتنم الفرصة على الفور، وجهز الأوراق اللازمة، وكن ضمن المتسابقين، لكي تحصل على وظيفة العمر.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والمعلومات الهامة التي تخص كافة الشروط والأوراق المطلوبة التي وضعتها الشركة، كما تعرفنا على طريقة التقديم إلكترونيًا بسهولة ويسر.