رابط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1442، فقد أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالمملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف الإدارية الخالية لديها، وقد أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن التقديم بالوظائف الخالية سوف يكون من الجنسين للرجال والنساء، ويتم التقديم في وظائف الهيئة لجميع الأفراد الحاصلين علي شهادات البكالوريوس والماجستير، علي أن يتم التقديم في عدد من التخصصات التي تطلبها الهيئة، ويسوف يكون العمل الخاص بالهيئة من خلال المقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل بمدينة الرياض، وسوف نوضح لكم رابط التقديم في وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 1442.

الوظائف المطلوبة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تسمح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتقديم في الوظائف الخالية لديها علي أن يكون التقديم من خلال عدد التخصصات المطلوبة والتي تم توضيحها كالتالي:

مطلوب مسؤول خاص عن القوى العاملة والبرامج.

مطلوب مسؤول خاص عن التهرب الضريبي والعقوبات.

مطلوب مسؤول عن المشاركة والثقافة.

مطلوب مسؤول تخطيط رأس المال البشري ومسئول عن التطوير التنظيمي.

مطلوب مسؤول خاص عن المشاريع الخاصة.

مطلوب مسؤول خاص عن مركز رعاية الموظفين بالهيئة.

مطلوب متخصص عن التقارير الاقتصادية التابعة للهيئة.

شروط التقديم في وظائف الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك

توافق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك علي تقديم جميع الأفراد الراغبين في التقديم لدي الوظائف التابعة لديها، ولكن يجب توافر الشروط التالية عند التقديم:

يجب أن يكون المُتقدم للوظائف المعلنة سعودي الجنسية سواء من الرجال والنساء.

يجب أن يكون الأفراد الراغبين في التقديم من الحاصلين علي شهادات البكالوريوس والماجستير.

أن يتمتع المُتقدم للتقديم بحسن السير والسلوك وعدم ارتباط اسمه بأي قضايا تخب بالأمانة داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة التقديم الإلكتروني في الوظائف الخالية لدي الهيئة

حتي يستطيع أي شخص التقديم في الوظائف المعلنة يجب اتباع الخطوات التالية حتي يتم التسجيل في الوظائف بطريقة صحيحة: