المديرية العامة لحرس الحدود تفتح باب التقديم على الوظائف المؤقتة

تعتبر المديرية العامة لقوات حرس الحدود من أقدم الأجهزة الأمنية التابعة لدى وزارة الداخلية كما أنها تتولى جانب إلى جنب بقية الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية الأخرى كما لها دور مهم وفعال وهي إحدى منظومة الأمن الذي تعيشه المملكة العربية السعودية كما أنه يعتبر بمثابة الحصن المنيع والدرع الحامي لدى البلد بحيث تتسع مساحتها الجغرافية كما أن حدودها تتعدد مع الدول المجاورة، كما أن المديرية العامة لقوات حرس الحدود تعتبر من أهم الأسلحة الهامة لدى الوقتا العسكرية السعودية كما أن من مهمته الأساسية والأولى هي حماية الحدود البرية والبحرية من الاختراق غير المشروع ومعهم منع عمليات التسلل والتهريب غير المشروع لدى الكثير من البضائع وكذلك الممنوعات.

المديرية العامة وفتح باب التقديم للوظائف المؤقتة :-

وقد قامت المديرية العامة لقوات حرس الحدود بالإعلان عن فتح باب التقديم على الوظائف المؤقتة والتي ترغب في التعاقد عليها وكذلك القيام بشغلها بالكثير من المواطنين السعوديين الذين يكونوا حاصلين على الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير وهذا طبقاً لدى التفاصيل وطريق التقديم الموضحة أسفلها.

الشروط المطلوبة :-

وهناك عدد من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة لدى المواطن الذي يرغب في التقديم، وتلك الشروط هي :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 45 سنة. ضرورة حصوله على مؤهل علمي من المطلوب بحيث يكون معادل لشهادة خريجي الجامعات من الخارج. أهمية حسن الأخلاق والسمعة وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف وكذلك الأمانة. ضرورة توافر الخبرات المناسبة والمطلوبة وهذا وفقاً للمتطلبات لدى كل وظيفة. من المهم إجتياز المقابلة الشخصية والكشف الطبي وكذلك الاختبار العملي لدى الوظائف التي تتطلب اختبار عملي. سوف يتم استبعاد المرشحين الغير مطابقين للشروط المطلوبة.

ميعاد التقديم :-

وقد تم التوضيح بأن التقديم سيبدأ يوم الأحد الموافق بالتاريخ الهجري 22 / 12 / 1442 هجرياً كما أن التقديم سينتهي يوم الثلاثاء الموافق بالتاريخ الهجري 24 / 12 / 1442 هجرياً بحيث يكون في إمكان المتقدم أن يقوم بالإطلاع على التفاصيل التي تهمه وهذا من خلال الموقع الرسمي التابع للمديرية العامة لقوات حرس الحدود.