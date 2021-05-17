لايف ستايل

اكتشف فريق دولى من علماء التاريخ وعلماء آثار البحر فى قاع مضيق المانش غواصة قديمة بعمر 112 عاما....
ميزات وخدمات جديدة تظهر فى تويتر
أعلن القائمون على تطبيقات "تويتر" أن تطبيقاتهم ستحصل على بعض الميزات والتغييرات التى تجعلها أكثر فائدة للمستخدمين....
الإفتاء توضح طريقة التخلص من الوسواس
أكدت دار الإفتاء، أن من رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يحاسبهم على الوساوس التى قد تجول فى خواطرهم، وهذا من سعة ويسر الإسلام....
ربانزل أوكرانيا.. فتاة تكشف عن طريقة العناية بشعرها حتى يصل إلى مترين
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى، صورًا لفتاة أوكرانية تشبهت بالشخصية الكارتونية "ربانزل" لطول شعرها الذى يبلغ مترين....
طريقة تحضير شوربة الجمبرى بالكريمة
مع زيادة انتشار فيروس كورونا، يسعى البعض حول تقوية مناعتهم من خلال الحرص على تناول الأطعمة التى تساهم فى تقوية الجهاز المناعى ومنها الجمبرى....