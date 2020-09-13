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استئناف التجارب على اللقاح البريطانى المضاد لكورونا

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أحمد جاد 2020-09-12 23:08 0 تبليغ

قالت الحكومة البريطانية إنها أعطت الضوء الأخضر لشركة صناعة الأدوية العملاقة استرازينيكا وجامعة أوكسفورد لاستئناف التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس المستجد، لتطويره بشكل مشترك بعد تعليق مؤقت نتيجة إصابة متطوع بمضاعفات صحية.

وقالت الشركة فى بيان اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، إنه تم استئناف التجارب السريرية على لقاح استرازينيكا-اوكسفورد المضاد لفيروس كورونا بعد التثبت من هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية الحكومية بأنه سيكون آمنا.

من جهتها، قالت شركة استرازينيكا إنها لا تزال تأمل بأن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية العام الحالى أو فى أوائل العام المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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