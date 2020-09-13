كمامة سماعية من البلاستيك .. للاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل

وصمم إيفان فيشر، قائد الأوركسترا، كمامة موسيقية، لها زائدتان من البلاستيك على هيئة راحة اليد يجري تثبيتهما بأربطة الكمامة خلف الأذن، ما يسمح لرواد الحفلات الموسيقية بالاستمتاع بالموسيقى بدرجة أفضل، وفقا لما جاء فى "سكاى نيوز".

واستعان فيشر بتلك الفكرة من خلال التدريب على ألحان بيتهوفين ويوهان شتراوس قائلا: "جاءتى فكرة أن تكون أشبه باليد لأننا عندما نضع أيدينا خلف الأذن .. نسمع ونفهم الآخر بدرجة أسهل، وكذلك نسمع الموسيقى بدرجة أفضل".

وانتشر استخدام الكمامات السماعية بين رواد الحفلات الموسيقية، ويبلغ سعرها نحو 27 دولارا.