ولكن ينتج عن تناول بعض العقاقير رفع مستوى الضغط، ما يعرضه للإصابة بالعديد من المضاعفات.
وأشار موقع "Mayo clinic" إلى الأدوية والمكملات الغذائية التى تتسبب فى رفع ضغط الدم، منها:
-مسكنات الألم:
ينتج عن تنال مسكنات الألم ومضدات الالتهابات، احتباس الماء بالجسم مما يؤدى إلى مشاكل فى الكلى، ويتسبب ذلك فى ارتفاع ضغط الدم.
-مضادات الاكتئاب:
تقوم الأدوية مضادة للاكتئاب بتغيير استجابة الجسم لبعض المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين والدوبامين وغيرهم، مما يؤثر على الحالة المزاجية للشخص وتقوم أيضًا برفع ضغط الدم.
-أدوية الاحتقان:
تعمل أدوية الاحتقان ونزلات البرد على تضييق الأوعية الدموية ما يصعب تدفق الدم من خلالها بالشكل الطبيعى، ناتجا عنه رفع مستوى ضغط الدم.
-المكملات العشبية:
بالرغم من احتوائها على مواد طبيعية إلا أنها قد تتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية.
-أدوية منع الحمل:
تعمل العقاقير المستخدمة فى منع الحمل على تضييق الأوعية الدموية، مؤدية إلى ارتفاع ضغط الدم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 أدوية ترفع الضغط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.